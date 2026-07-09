W wakacyjne czwartki. Kino na Leżakach

Fot. ŻSTW

Tego lata w Szczecinie znowu można korzystać z Kina na Leżakach. Najbliższy seans pod chmurką już w czwartek 9 lipca na boisku przy ul. Kolonistów.

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Filmy będą wyświetlane aż do 9 września w różnych lokalizacjach miasta. Na widzów zawsze czekają leżaki (około 100 sztuk), koce, preparaty na komary, a w razie deszczu – peleryny przeciwdeszczowe. Nie zabraknie też bufetu kinowego, w którym będzie można kupić popcorn i napoje.

Repertuar Kina na Leżakach:

• 09.07 – „Teoria wszystkiego” godzina: 21.30, lokalizacja: Boisko ul. Kolonistów

• 16.07 – „8 Mila” godzina: 21.30, lokalizacja: Wielgowo Mini Bike Park

• 23.07 – „Szczęki” godzina: 21.30, lokalizacja: Jeziorko Słoneczne

• 30.07 – „Mamma Mia!” godzina: 21.30, lokalizacja: Staw Brodowski

• 06.08 – „Rybki z ferajny” godzina: 21.00, lokalizacja: Park Złotowska

• 20.08 – „Le Man’s 66” godzina: 21:00, lokalizacja: Boisko do koszykówki KSP

• 27.08 – „Wycieczka na studia” godzina: 21:00, lokalizacja: Park Nadratowskiego

• 03.09 – „Trolle 1” godzina: 20:30, lokalizacja: Skwer Romana Kuzaka

(K)

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