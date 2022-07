Święto śledzia bałtyckiego pod latarnią w Niechorzu

W niedzielę o godz.14 na placu przed latarnią morską w Niechorzu rozpocznie się XIX święto śledzia bałtyckiego, które będzie okazją do pokazania przybyłym wczasowiczom jak się dawniej łowiło ryby. Będą rekonstrukcje historyczne, gry i zabawy dla dzieci, konkursy kulinarne na najlepszą potrawę ze śledzia przygotowaną przez miejscowych rybaków i to co najbardziej przyciąga: bezpłatna degustacja zupy rybnej ugotowanej w potężnym garze oraz ryby smażone przez rybaków.

W części artystycznej wystąpią: Chór Amber Singer, Przepióreczki, Czerwona Róża, Jacek Wójcikiewicz, Majtki Bosmana i Nierobbers. Organizatorem święta jest gmina Rewal i Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu.

Sponsorami imprezy są: Baltic Pipe Projekt, GAZ System, spółka Wodociągi Rewal i Nadmorska Kolej Wąskotorowa.

Mirosław KWIATKOWSKI