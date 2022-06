Kabareciarz Mariusz Kałamaga wygrał turniej tenisowy aktorów w Niechorzu

Na kortach tenisowych w Niechorzu odbył się turniej aktorów i artystów, którzy przybyli nad morze na zaproszenie właściciela pensjonatu „Puchacz” Mariusza Sowińskiego. Przez kilka upalnych dni aktorzy grali na kortach, które udostępniła im gmina - jeden ze sponsorów turnieju.

Twórcy i pomysłodawcy zawodów Adamowi Grochulskiemu udało się zaprosić do Niechorza „starą” gwardię tych turniejów z 79-letnim Janem Englertem na czele, który dysponuje jeszcze znakomitą formą. Był także m.in. Robert Janowski w nowej fryzurze, Wojciech Dąbrowski, Tomasz Stockinger, Przemysław Sadowski, Karol Strasburger, Henryk Sawka i nowe twarze, wśród nich aktor kabaretowy i prezenter telewizyjny Mariusz Kałamaga. To właśnie on został zwycięzcą w swojej grupie. Wśród pań najlepszą była Ewa Sawka.

Jak nam powiedział wójt Rewala Konstanty Tomasz Oświęcimski już w przyszłym roku turniej ten powróci do kalendarza imprez letnich organizowanych przez gminę.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI