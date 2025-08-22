Spotkanie z Urszulą Kusz-Neumann

Fot. materiały organizatora

W piątek 22 sierpnia o godzinie 16:30 w sali im. Zbigniewa Herberta Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie z Urszulą Kusz-Neumann – autorką thrillerów, które nie pozwalają złapać oddechu.

Spotkanie dotyczyć będzie drugiej, długo wyczekiwanej powieści pisarki pt.; „Jezioro trumien” – mrocznej historii o miłości, winie i grze, w której stawką jest ludzkie życie. To książka dla fanów thrillerów z duszą, emocją i tempem, które nie daje wytchnienia. Będzie to rozmowa o tajemnicach sprzed lat, o Ińsku, które pamięta, oraz o pisaniu jako formie terapii i wolności.

Urszula Kusz-Neumann pochodzi z Ińska, obecnie mieszka w Szczecinie. Nie znosi bezruchu i podążania za tłumem – w życiu i w pisaniu. Miłośniczka sportu, ciężkiej muzyki i gorącej kawy. Z sukcesem prowadziła satyryczny profil książkowy, pisała także artykuły o historii Polski i świata. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Maciejewska.

(K)