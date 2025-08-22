Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Spotkanie z Urszulą Kusz-Neumann

Data publikacji: 21 sierpnia 2025 r. 21:14
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2025 r. 21:14
Spotkanie z Urszulą Kusz-Neumann
Fot. materiały organizatora  

W piątek 22 sierpnia o godzinie 16:30 w sali im. Zbigniewa Herberta Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie z Urszulą Kusz-Neumann – autorką thrillerów, które nie pozwalają złapać oddechu.

Spotkanie dotyczyć będzie drugiej, długo wyczekiwanej powieści pisarki pt.; „Jezioro trumien” – mrocznej historii o miłości, winie i grze, w której stawką jest ludzkie życie. To książka dla fanów thrillerów z duszą, emocją i tempem, które nie daje wytchnienia. Będzie to rozmowa o tajemnicach sprzed lat, o Ińsku, które pamięta, oraz o pisaniu jako formie terapii i wolności.

Urszula Kusz-Neumann pochodzi z Ińska, obecnie mieszka w Szczecinie. Nie znosi bezruchu i podążania za tłumem – w życiu i w pisaniu. Miłośniczka sportu, ciężkiej muzyki i gorącej kawy. Z sukcesem prowadziła satyryczny profil książkowy, pisała także artykuły o historii Polski i świata. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Maciejewska. 

(K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję