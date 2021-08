Rybacy zapraszają na imprezę „Wolin z rybą na talerzu”

Kamień Pomorski przywitał nas piękną pogodą i miłą atmosferą. Rybne Miasteczko stanęło w minioną sobotę na placu wokół Ratusza oraz w pobliżu kamieńskiej mariny, co sprawiło, że impreza „Wolin z rybą na talerzu” zyskała bardzo urokliwą oprawę krajobrazową.

Długa kolejka do punktu degustacji potraw z ryb ustawiła się już na początku imprezy i tylko nieznacznie malała przez cały czas jej trwania. Goście jak zwykle mogli spróbować bułki ze śledziem, paprykarza z dorsza czy śledzia w zalewie korzennej lub pomidorowej. Podczas trwania warsztatów kulinarnych, które tym razem poprowadził szef kuchni szczecińskiej Gospody Herbu Korab — Krzysztof Woźniak, można było zobaczyć jak przygotować zupę solankę lub gulasz z ryb słodkowodnych. Osoby obserwujące kucharza w akcji, bardzo aktywnie uczestniczyły w warsztatach, dopytując o kulinarne tajniki, jak i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Na koniec każdą potrawę można było zdegustować i osobiście przekazać kulinarne wrażenia Krzysztofowi, który z uśmiechem i wrodzoną serdecznością, spokojnie je przyjmował.

Prawdziwe oblężenie przeżywały również punkty porad dietetycznych. W tym roku nowością imprezy „Wolin z rybą na talerzu” są porady pani dietetyk specjalizującej się w żywieniu dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. W przypadku osób poniżej 20 roku życia z otyłością zmaga się 13 proc.chłopców i 5 proc. dziewczynek, natomiast nadwaga dotyczy 31 proc. chłopców i 21 proc. dziewcząt. Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci to zadanie dla całej rodziny. - Nie można zapominać, że dzieci powielają zwyczaje żywieniowe dorosłych. Im wcześniej zadbamy o zdrowie naszych dzieci i wyrobimy w nich prawidłowe nawyki, tym większa szansa, że będą żyć dłużej w lepszej formie - zaznacza dietetyk Aleksandra Horoszko, która w Kamieniu przyjęła mnóstwo dzieci w swojej miniporadni.

Monika Bochenko-Chrzanowska, udzielająca porad dietetycznych dorosłym, na najczęściej zadawane pytanie: Jak schudnąć? - odpowiada, aby zamieniać tuczące i przetwarzane potrawy na mniej kaloryczne. Do takich należą właśnie ryby dostępne w naszym regionie: płoć, okoń, sandacz, dorsz, leszcz czy szczupak. Poza tym, że są łatwiej trawione niż mięso, to jeszcze ich droga od połowu na nasz stół jest krótsza, co sprawia, że ryba może być bardzo zdrowym produktem w codziennej diecie.

Dzieci jak zwykle mogły spędzić aktywnie czas w Strefie Rybki Wolinki. Grom i zabawom nie było końca. Z uwagi na ilość chętnych najwytrwalsze maluchy czekały na malowanie twarzy nawet godzinę. Podobne kolejki były do robienia warkoczyków czy przeprowadzania eksperymentów. Młodzi adepci piłki nożnej dzięki obecności przedstawiciela Vinety Wolin, który wcześniej był zawodnikiem Gryfa Kamień Pomorski, rozegrali turniej piłkarski. Zwycięskie drużyny wygrały piłki nożne oraz gadżety z imprezy przygotowane dla dzieci.

Plenerowe kino emitowało cykl filmów animowanych pt.: „Przyjaciele Rybki Woliniki”, który - jak zauważają organizatorzy - zaczyna spełniać swój edukacyjny charakter. Dzieci z większą łatwością niż dorośli odpowiadają na pytania w quizach i konkursach o rybach, typu: Jaka ryba wędruje do Morza Sargassowego? Czy głowa śledzia pokryta jest łuskami? Jak inaczej nazywa się flądra?.

Muzycznie w Kamieniu Pomorskim towarzyszyli nam IGA’cki BAND i Specyficzni.

Na ostatni wakacyjny festyn „Wolin z rybą na talerzu” zapraszamy do Szczecina, 4 i 5 września, na Łasztownię.

Organizatorem cyklu imprez „Wolin z rybą na talerzu” jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.