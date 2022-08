Rowerem po wodzie

Jeden za drugim zawodnicy wpadali do wody. Mowa o zorganizowanych w Kołobrzegu po raz 23 zawodach w jeździe rowerem po desce pływającej na wodzie. Impreza, która odbyła się w sobotę w porcie jachtowym, przygotowana została przez działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej. Na starcie 21-metrowej trasy pojawiło się 37 śmiałków, zarówno miejscowych, jak i odwiedzających kurort okazjonalnie. Był też jeden obcokrajowiec – Anglik Carl Mottramto (na zdjęciu), mieszkający w Kołobrzegu. To właśnie on wygrał tegoroczną edycję zawodów, pokonując dwukrotnie – bo także w finale – całą trasę. ©℗

(pw)