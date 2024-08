Regaty w Dziwnowie. W bajdewindzie i w baksztagu

Fot. Roman CIEPLIŃSKI

W sobotę 24 sierpnia zakończył się I etap rozgrywanych w Dziwnowie regat, które są żeglarską częścią XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubelskie 2024. Przypomnijmy, że w 2024 roku organizatorem tego wydarzenia jest Lubelska Unia Sportu, a w grupie ponad 20 miejscowości, które są zaangażowane w działania organizacyjne związane z poszczególnymi dyscyplinami, jest także Dziwnów, na którego wodach są rozgrywane konkurencje żeglarskie.

W I części regat XXX OOM rywalizowali z sobą zawodnicy klas ILCA 4 oraz IQFoil. W ciągu czterech dni sportowych zmagań udało się rozegrać łącznie – w klasie ILCA 4 kobiet 10 wyścigów (z 11 planowanych); w klasie ILCA 4 mężczyzn 11 wyścigów (z 11 planowanych), w klasie IQFoil kobiet 15 wyścigów (z 15 planowanych), w klasie IQFoil mężczyzn 13 wyścigów (z 15 planowanych). Dodatkowym elementem zawodów była rywalizacja o puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, którą prowadzono w klasie ILCA 4 Silver, a dotyczyła ona zawodników, którzy choć osiągnęli bardzo dobre wyniki w kwalifikacjach, nie znaleźli się w kadrach poszczególnych województw.

Plan zawodów określony instrukcją żeglugi udało się zrealizować niemal w całości. Zabrakło dosłownie trzech wyścigów do pełnych 100 proc., co było spowodowane wiatrem, a konkretnie jego zbyt dużą siłą w pierwszym dniu zawodów. Efektem tego było ograniczenie w środę 21 sierpnia 2024 roku obecności na akwenie regat i rozegranie dosłownie kilku wyścigów. W następnych dniach pogada była już dużo lepsza, co pozwoliło na przeprowadzenie wyścigów planowych i stopniowe nadrabianie zaległości ze środy. Łącznie z I części regat udział wzięło 142 zawodniczek i zawodników. Od poniedziałku 26 sierpnia 2024 roku na dziwnowskim akwenie rywalizują zawodnicy klas Optimist i l’Equipe.

W części drugiej, która potrwa do czwartku 29 sierpnia, sportowe zmagania na akwenie toczą już od poniedziałku zawodnicy klas Optimist oraz l’Equipe. Do startu o mistrzowskie tytuły stanęło 117 zawodniczek i zawodników z 13 województw. Do rozegrania w obu klasach będzie łącznie po 11 wyścigów.

Warto przy tym odnotować, że po raz pierwszy na dziwnowskim akwenie w regatowej rywalizacji pojawili się zawodnicy niezwykle efektownie wyglądających klas IQFoil oraz l’Equipe (dwie osoby w załodze). Organizatorem wykonawczym rozgrywanych w Dziwnowie w ramach XXX OOM regat jest Klub Sportów Wodnych "Baltic" Dziwnów.

Więcej o tegorocznej XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i wszystkich poszczególnych konkurencjach, można znaleźć na stronie: XXX OOM LUBELSKIE 2024

Wyniki końcowe

Finalnie, po czterech pełnych dniach rywalizacji na akwenie, tytuły mistrzowskie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Lubelskie 2024 w żeglarstwie, trafiły do:

Klasa ILCA 4 kobiety: 1 miejsce – Patrycja Jałoszyńska (KŻ Nysa); 2 miejsce – Lena Adamska (MKŻ Arka Gdynia); 3 miejsce – Marta Wójciak (TS Kuźnia Rybnik).

Klasa ILCA 4 mężczyźni: 1 miejsce – Stanisław Nadolski (SSW MOS Iława); 2 miejsce - Wit Dmuchowski (SSW MOS Iława); 3 miejsce – Filip Bil (YKP Gdynia).

Klasa IQFoil kobiety: 1 miejsce – Zofia Zarzecka (YKP Warszawa); 2 miejsce - Joanna Dzioba (SKŻ Sopot); 3 miejsce – Kalina Szostek (GKŻ Gdańsk).

Klasa IQFoil mężczyźni: 1 miejsce – Gustaw Trybek (SKŻ Sopot); 2 miejsce – Leon Jankowski (SKŻ Sopot); 3 miejsce – Filip Antoniewski (GKŻ Gdańsk).

(r.c)