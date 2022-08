Przemierzając Amerykę z mikrofonem

Na zakończenie lata odbędzie się 1 września o godz. 21.30 na dziedzińcu menniczym szczecińskiego zamku seans kinowego hitu „C’mon c’mon”. Film zostanie zaprezentowany z polskimi i ukraińskimi napisami w ramach cyklu: Zamkowe Noce Filmowe 2022. Wstęp wolny.

Joaquin Phoenix wcielił się w „C’mon C’mon” w nowojorskiego singla, uroczego, ciepłego dziennikarza, który przemierza Amerykę z mikrofonem, pytając dzieciaki i młodzież o ich życie, marzenia, supermoce i plany na przyszłość. Po drodze reporter odwiedza mieszkającą w Los Angeles siostrę (w tej roli Gaby Hoffman), z którą nie rozmawiał od lat, a która teraz potrzebuje jego pomocy. Żeby wesprzeć ją w opiece nad dziewięcioletnim synkiem (Woody Norman), Johnny zabiera go ze sobą do Nowego Jorku. Wspólna podróż okaże się lekcją cierpliwości, odpowiedzialności i zwyczajnie: dorosłości, której dziennikarz dotąd unikał.

Również na 1 września zaplanowano, przed seansem, spacer po zamkowych dziedzińcach z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem, rozmowę przy filmie archiwalnym „Zamek Szczeciński” i pokaz slajdów (to wszystko o godz. 19, a film o godz. 21.30).

Uwaga! Na 6 września zaplanowany jest seans dodatkowy, bowiem 18 sierpnia nie odbyła się prezentacja – z powodu burzowej pogody – koreańskiego filmu „Parasite”. Będzie zatem okazja go obejrzeć we wrześniowy wtorek o godz. 21.30. „Parasite” to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. To mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy.

(MON)