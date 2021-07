Powstał wakacyjny teledysk ze Szczecinem w tle

Swoją premierę w serwisie YouTube miał właśnie teledysk do wakacyjnej piosenki "I chwytaj dzień". Jej tekst napisał szczecinianin Krzysztof Rostkowski, któremu w duecie towarzyszy Tomasz Śpiewak.

Teledysk w całości zrealizowany został w Szczecinie i możemy na nim zobaczyć malownicze ujęcia Łasztowni, jeziora Dąbie i urokliwe okolice miasta, często widziane od strony wody. Na planie piosenkarzom towarzyszą ich małżonki: Agnieszka Rostkowska i Agnieszka Śpiewak.

Po premierze teledysku wykonawcy podzieli się swoimi wrażeniami związanymi z jego realizacją w Szczecinie.

Agnieszka i Krzysztof Rostkowscy: "Codzienność przynosi różne okoliczności, sprawy, czasem jubileusze i święta... Każdy na coś czeka ... a w życiu, które pędzi, mogą uciekać chwile przynoszące smak i kolor tak nam potrzebny. Warto sobie dać szansę i odrobinę zdrowego szaleństwa, bo dobro, które dzielimy z drugim człowiekiem powraca i zwiększa swoją moc, przynosi radość i daje siłę, aby chwytać kolejny dzień.

Ta pozytywna i pełna dobrej energii melodia połączona z polskim tekstem Krzysia od dawna nas uskrzydla. Pragniemy się nią z Wami podzielić. Taka wakacyjna przygoda w Szczecinie, mały American Dreams, w naszym mieście."

Agnieszka i Tomasz Śpiewak: "Ten utwór porwał moje serce. Dał mi radość i lekkość. Chwytam ten dzień, niech trwa. Mam zamiar uśmiechać się do życia każdego dnia i tak do ostatniego dnia. Dziękuję Krzysiowi, że nie chciał odpuścić byśmy my obie Agi były częścią tego projektu. To był mój najbardziej zwariowany dzień w tym roku. [..] Ogromnie się cieszę, że udało się pokazać piękne urokliwe miejsca naszego malowniczego Szczecina. Jest z każdym rokiem coraz piękniej. Dzielcie się tym utworem. Niech rozwesela Wasze serca i dodaje energii do działania. Chwytajcie dzień".

(k)