Plaża, taniec, film na koniec wakacji w powiecie polickim

Plaża w Trzebieży w sobotę stanie się miejscem kolejnych atrakcji. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Końcówka wakacji w powiecie polickim zapowiada się wyjątkowo. W ostatni weekend sierpnia mieszkańcy spotkają się na plażach w Nowym Warpnie i Trzebieży, by wspólnie celebrować lato podczas warsztatów, tańca oraz seansów w ramach Letniego Kina Plenerowego.

29 sierpnia w Nowym Warpnie o godzinie 17:00 rozpoczną się warsztaty hawajskie, które przeniosą uczestników w egzotyczny klimat tropikalnych wysp. Godzinę później ruszy „Seniorada 2.0”, wydarzenie taneczne integrujące pokolenia, a o 20:00 plaża zamieni się w kino pod gwiazdami. Na dużym ekranie mieszkańcy zobaczą epicki hit „Gladiator” z Russellem Crowe’em.

Dzień później, 30 sierpnia, plaża w Trzebieży stanie się miejscem kolejnych atrakcji. O 17:00 uczestnicy ponownie zatańczą podczas „Seniorady 2.0”. Wieczorem, o 19:30, widzowie rozsiądą się wygodnie na leżakach i kocach, by obejrzeć pełną humoru komedię „Poznaj mojego tatę” z Benem Stillerem i Robertem De Niro. Na zakończenie, o 21:30, odbędzie się Sołeckie Pożegnanie Lata.

Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach przypomina, że Letnie Kino Plenerowe powróciło dzięki zaangażowaniu mieszkańców – blisko 250 osób oddało swoje głosy na filmy, które chcieli zobaczyć. Oprócz seansów uczestnicy mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, muzykę oraz smakołyki przygotowane przez lokalne punkty gastronomiczne i członkinie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Police.

– To ostatnie seanse w ramach projektu „Wakacje z Powiatem Polickim”. Bardzo cieszę się, że mieszkańcy tak aktywnie włączyli się w wybór filmów, i że możemy wspólnie zakończyć lato w atmosferze radości, integracji i dobrej zabawy – mówi Shivan Fate, starosta policki.

Wydarzenie odbywa się we współpracy z Gminą Nowe Warpno, Gminą Police, Sołectwem Trzebież, OSiR-em Police oraz Polickim Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

(sag)