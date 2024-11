Piłka nożna. Odra zatopiła Kotwicę

Fot. Ryszard PAKIESER

Niedawny rywal Pogoni w Pucharze Polski wywiózł komplet punktów z Kołobrzegu. Dla Odry było to pierwsze zwycięstwo w II lidze od 21 sierpnia.

Kotwica Kołobrzeg – Odra Opole 0:1 (0:1); 0:1 Prikryl (9)

Kotwica: Kozioł – Kosakiewicz, Kozajda (76. Ziętek), Wełna, Kostewicz (76. Biegański), Petrović, Ramos, Bykowski, Cywiński (58.Kreković) Rajsel, Kozłowski.

Goście zwycięską bramkę zdobyli w 9 minucie spotkania. Goście mieli rzut rożny i w zamieszaniu na polu karnym do piłki dopadł Dudziński i wypatrzył stojącego za „szesnastką” Prikryla, który precyzyjnym strzałem posłał piłkę do siatki tuż przy słupku. Gospodarze szukali szans do wyrównania. Najbliżej tego byli kwadrans po stracie bramki, kiedy to po dośrodkowanie Kosakiewicza, głową uderzał Kozłowski, ale bramkarz Odry był na posterunku. Kotwica przejęła inicjatywę, ale Odra broniła się i wyprowadzała kontry. Po przerwie tempo spotkanie nieco spadło. Gospodarze wciąż dyktowali warunki gry, ale niewiele z tego wynikało. Opolanie w końcówce skupili się już bardziej na defensywie i obronie skromnego prowadzenia, a Kotwica nie potrafiła zdobyć wyrównującego gola.

(woj)