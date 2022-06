Nad Miedwiem są ratownicy

Nad jeziorem Miedwie na plaży od minionego piątku są już ratownicy, kąpielisko strzeże patrol wodny z OSP Bielkowo. Plaża jest strzeżona w godz. 11-19.

– W dni powszednie pracuje tam 3 ratowników, a w weekendy 5 – informuje Dariusz Zagrodzki, prezes ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie. – W tm samym czasie na Miedwiu działa nasza grupa interwencyjna OSP Bielkowo Ratownictwo Wodne. 2 strażaków-ratowników pływa po jeziorze łodzią.

Dariusz Zagrodzki informuje o nowym numerze telefonu, na który należy zgłaszać zdarzenia. 451-060-120 to bezpośredni numer do ratownictwa wodnego nad Miedwiem. Można też korzystać z numerów alarmowych 601-100-100 lub 112.

– Warto też ściągnąć sobie aplikację „Bezpiecznie nad wodą” – dodaje prezes OSP w Bielkowie, które od 15 lat wygrywa konkursy gminy Kobylanka na zapewnienie bezpieczeństwa letnikom na jeziorze Miedwie. – Dzięki niej ratownikom będzie łatwiej dotrzeć do osoby poszkodowanej.

Miasto Stargard, mając na uwadze rzesze stargardzian wypoczywających nad jeziorem, wspomogło Kobylankę kwotą 80 tys. zł.

– Apeluję do letników o rozsądek – dodaje Dariusz Zagrodzki. – Woda wymaga pokory. Przestrzegam przed brawurą pływających, piciem alkoholu przed wejściem do wody, przed skokami do wody z rowerów wodnych. Głębokość Miedwia dochodzi nawet do 15 metrów. Uważajmy na dzieci i słuchajmy ratowników. ©℗

(w)