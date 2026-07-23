Na wodzie z rozsądkiem

Bądźcie czujni, obserwujcie warunki pogodowe i cieszcie się latem odpowiedzialnie – apeluje policja. Fot. Komisariat Wodny Policji Szczecin

Sezon letni to czas wzmożonego ruchu na wodzie. Policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie przypominają o kilku kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

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Przed wypłynięciem zawsze sprawdź aktualną prognozę pogody. Nagłe uderzenie wiatru czy front burzowy potrafi w kilka minut zmienić spokojną taflę wody w niebezpieczny żywioł. Jeśli widzisz ciemniejące niebo, słyszysz grzmoty lub czujesz gwałtowny wzrost siły wiatru – natychmiast kieruj się do najbliższego brzegu lub przystani.

Sternicy żaglówek powinni szczególnie uważnie monitorować warunki atmosferyczne – poryw wiatru może spowodować przechył lub wywrotkę jednostki. Zabierz zawsze sprawny sprzęt ratunkowy i poinformuj kogoś o planowanej trasie i godzinie powrotu.

Każda osoba na pokładzie powinna mieć założoną kamizelkę asekuracyjną, a sternik – aktualne uprawnienia i sprawny sprzęt. Nie przeciążaj jednostki i nie wypływaj po spożyciu alkoholu.

Pamiętaj – w sytuacji zagrożenia dzwoń pod numer alarmowy 112.

(K)

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