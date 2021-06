Na rodzinną wycieczkę do Widuchowej. Najpiękniejszy taras widokowy

Taras widokowy w Widuchowej stał się już wiele tygodni temu atrakcją turystyczną, przyciągającą licznych gości. Oficjalnego otwarcia dokonano w ten weekend.

Atrakcja ta przyciągać będzie turystów zwłaszcza w słoneczne dni, kiedy widoki są wspaniałe. Widać wówczas Dolinę Dolnej Odry, Międzyrzecza, okoliczne lasy i miejscowości. Mówiąc krótko: powstał najpiękniejszy taras widokowy w naszym województwie, który zapewnia niesamowite widoki, ale też sam wzbudza podziw.

Po wejściu schodkami na szczyt tarasu możemy ujrzeć miejsce, w którym Odra dzieli się na Odrę Zachodnią i Wschodnią – czyli Regalicę. Widać także jaz, regulujący poziom wody w Regalicy. Stąd zaczyna się droga wodna prowadząca na Dziewoklicz.

Taras powstał na Sławieńskim Wzgórzu na wysokości 72 metrów nad poziomem morza. Wybudowany został z inicjatywy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Zrównoważona turystyka w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”. Koszt inwestycji to 2,5 mln euro.

Taras udostępniony jest turystom już dawno, ale do dziś nie ma oznakowania jak do niego trafić. Brakuje go na drodze z Gryfina do Widuchowej.

Informujemy, że jadąc od strony Gryfina trzeba skręcić w prawo tuż za posterunkiem policji. Dalej jest strzałka kierująca do celu, ale potem znowu szukamy drogi, co nieco denerwuje.

Kierowcy parkują auta pod lasem, gdzie powstał prowizoryczny parking, z którego trzeba przejść kilkaset metrów do celu. Wielu turystów pyta się dlaczego nie ma na tej trasie żadnej ławeczki, by można było odpocząć. Brakuje także toalety. Czas najwyższy te mankamenty usunąć, co chyba przy kwocie wydanej na budowę tarasu jest kroplą w morzu. ©℗

Tekst fot. i film Mirosław KWIATKOWSKI