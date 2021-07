Mrzeżyno zaprasza do portu

W poniedziałek w porcie w Mrzeżynie odbędą się dwie imprezy, na które organizatorzy zapraszają wczasowiczów.

0 godz. 15 grupa rekonstrukcyjna Nałęcz z Trzebiatowa zaprezentuje nam dioramę, czyli opowieść o historii 1. pułku piechoty Legii Poznańskiej, który sformował za ostatnie pieniądze książę Antoni Paweł Sułkowski w 1806 r., gdy wojska napoleońskie wkroczyły do Wielkopolski, wzniecając tu udane antypruskie powstanie. Pułk liczył ok. 1,2 tys. żołnierzy i oficerów. Jednostka została rzucona na Pomorze, walczyła o Gniew i Tczew, gdzie Sułkowski jako jeden z pierwszych dopadł do Bramy Gdańskiej, za co został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.



Także w tym samym dniu, czyli w poniedziałek o godz.17, w porcie w Mrzeżynie odbędzie się impreza „Powrót do przeszłości Chąśba”. Stowarzysznie Historyczny Trzebiatów zaprezentuje wczasowiczom życie mieszkańców w czasach średniowiecznych, zwyczaje wojów, będzie pokaz tańców ludowych i degustacja potraw jakie gotowano w tamtych czasach.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI