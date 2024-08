Minął półmetek wakacji. Na drogach i nad wodą spokojniej niż rok temu

Nie zapominajmy o tym, że woda to żywioł. Fot. Artur BAKAJ

Minął pierwszy miesiąc letniego wypoczynku. Policja ocenia, że w naszym województwie pierwsza połowa wakacji była o wiele spokojniejsza na drogach niż rok temu. Bilans lipca to mniej wypadków, mniej osób rannych i mniej osób, które zginęły.

Od 23 czerwca do 31 lipca tego roku na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło do 94 wypadków drogowych, w których 10 osób zginęło, a 112 zostało rannych. W zeszłym roku w tym czasie doszło do 105 wypadków, w których 13 osób zginęło, a 130 zostało rannych.

– Trwa policyjna akcja „Bezpieczne wakacje”, w ramach której prowadzone są wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości oraz kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku letniego – przypominają mundurowi. – Pomimo licznych apeli do kierowców o zachowanie trzeźwości, nadal są zatrzymywani na drogach naszego regionu kierujący na tzw. podwójnym gazie.

Od początku wakacji do końca lipca br. zachodniopomorscy policjanci ujawnili 253 nietrzeźwych kierujących, 301 pod wpływem alkoholu i 61 pod wpływem środków odurzających. W analogicznym okresie ubiegłorocznych wakacji ujawnili 248 nietrzeźwych, 332 po spożyciu alkoholu i 90 kierujących po narkotykach.

– W okresie od 21 czerwca do końca lipca zachodniopomorscy policjanci przeprowadzili 180 kontroli autobusów, podczas których w 8 przypadkach ujawnili usterki, w 6 przypadkach skończyły się one uniemożliwieniem dalszej jazdy pojazdu – przekazuje policja. – Policjanci zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych. Podczas przeprowadzonych kontroli wszyscy kierujący autobusami byli trzeźwi.

Bezpieczeństwo w okresie letnim to nie tylko bezpieczeństwo na drodze, ale i na terenach przywodnych oraz wodzie, gdzie większość mieszkańców i odwiedzających nasz region turystów spędza wolny czas.

– Od początku wakacji w naszym regionie utonęło 6 osób – informuje zachodniopomorska policja. – W analogicznym okresie ubiegłego roku woda pochłonęła 7 ludzkich istnień. Nie zapominajmy o tym, że woda to żywioł, a brak odpowiedzialności, brawura, alkohol i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa zazwyczaj prowadzą do tragedii.

Zachodniopomorska policja po raz kolejny apeluje o rozwagę i rozsądek zarówno na drodze, jak i podczas letniego wypoczynku.

(K)