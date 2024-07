Mikołajek i inne planety. Teatr Rozmaitości „Gwitajcie” znowu w MCN

W lipcu w Morskim Centrum Nauki przy ul. Nad Duńczycą w Szczecinie odbędzie się aż 11 przedstawień pt. „Mikołajek i inne planety”.

Po raz pierwszy sztuka ta była wystawiana w MCN w styczniu i lutym z okazji ferii zimowych. Ze względu na duże zainteresowanie w tamtym czasie oraz pozytywne opinie, Centrum zdecydowało się wrócić do współpracy z aktorami Teatru „Gwitajcie”. To pełne fantazyjnych i zaskakujących ewenementów wydarzenie teatralne o chłopcu rozgoryczonym brakiem przyjaciół i zniechęconym życiem w samotności. Pragnie być otoczony nie książkami, ale żywymi ludźmi, z którymi będzie mógł do woli rozmawiać o swojej olbrzymiej pasji – astronomii. Mały Mikołajek udaje się w kosmiczną podróż po Wszechświecie, a spotkania z planetami i innymi ciałami niebieskimi pozwalają mu uświadomić sobie wartość i potęgę wiedzy, umocnić wiarę we własne siły i zweryfikować podejście do otaczającego świata.

Mikołajek po powrocie wie, że nie wolno rezygnować z marzeń. Poza tym świat jest pełen fascynujących ludzi, zjawisk i zdarzeń, a gdy nawet świat przestaje wystarczać – mamy do dyspozycji cały kosmos wrażeń.

Terminy spektakli: 4 lipca – godz. 10.30 i 12.30, 7 lipca – godz. 10. 30, 11 lipca – godz. 10.30 i 12.30, 14 lipca – godz. 10.30, 18 lipca – godz. 10.30 i 12.30, 25 lipca – godz. 10.30 i 12.30, 28 lipca – godz. 10.30

Bilety można już kupić na stronie www.bilety.centrumnauki.eu

(K)