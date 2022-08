Miejskim rowerem po Szczecinie. Szlakiem zabytków, miejsc rekreacji…

Już niedługo będzie można wziąć udział w wyjątkowej wycieczce po Szczecinie. Odbędzie się ona na rowerach miejskich Bike_S. Poprowadzi przez 50 charakterystycznych punktów tego miasta.

Wycieczkę na rowerach Bike_s poprowadzi przewodniczka Joanna Olszowska, która doskonale zna historię naszego miasta. Opowiadała będzie o charakterystycznych miejscach Szczecina oraz takich, które zostały jedynie w pamięci, przede wszystkim starszych mieszkańców. Spacer na rowerze to doskonała okazja do poznania największych atrakcji Złotego Szlaku, zobaczenia zachwycających zabytków, odpoczynku na Różance czy w parku Kasprowicza. Wydarzenie jest biletowane. Po zakup biletów organizatorzy zapraszają na stronę www.accredi.pl/bikeSzczecin lub do Centrum Informacji Turystycznej w szklanym pawilonie w alei kwiatowej przy pl. Żołnierza Polskiego 20, tel. +48 91 434 04 40, e-mail: cit@zstw.szczecin.pl. Dzieci do lat 10, jeśli przyjdą z własnym rowerkiem, jadą bezpłatnie. Ilość miejsc jest ograniczona. Dorośli będą mogli jechać wyłącznie na rowerach miejskich.

Można wybrać dogodny termin: 7 sierpnia lub 28 sierpnia 2022 r. Wycieczki rozpoczną się o godz. 11 i zakończą ok. godz. 14.

Miejsce rozpoczęcia spaceru: Centrum Informacji Turystycznej (pl. Żołnierza 20). Zakończy się na Jasnych Błoniach (parking przy ul. Piotra Skargi). Trasa wyniesie ok. 10 km. Cena: 50 zł za osobę (w cenie rower Bike_S).

(sag)