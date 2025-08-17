Latarnia oblegana, atrakcje do wieczora! [GALERIA, FILM]

Fot. Sylwia Dudek

Gwarnie jest dziś od godziny 10 wokół latarni morskiej w Niechorzu, gdzie gmina Rewal przygotowała liczne atrakcje dla turystów.

Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich jest obchodzony w trzecią niedzielę sierpnia. W tym roku przypada na 17 sierpnia, ale na obchody połączone z Biegiem Latarnika gmina Rewal zaprosiła już w sobotę.

Na placu przy latarni morskiej w Niechorzu w godz. 10-23 na uczestników czekają stoiska gastronomiczne i zupa rybna oraz jarmark rękodzieła. Dla dzieci grupa animatorów „Malinowe Marzenia” prowadzi konkursy, animacje, gry i zabawy oraz występy wokalne o tematyce morskiej. Dla wszystkich chętnych – konkurs wiedzy o morzu i Niechorzu, loteria z nagrodami. Przez cały dzień bezpłatne zwiedzanie latarni morskiej (w godz. 18-20 wejście na latarnię zamknięte).

O godz. 18 startuje bowiem XIII edycja Biegu Latarnika. Dla każdego uczestnika: pamiątkowa koszulka i medal, dla najlepszych – nagrody dla trzech pierwszych miejsc.

O godz. 20 koncert zespołu Mark Twain.

(reg)

Realizacja filmu Sylwia Dudek