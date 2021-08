Blisko 400 kilometrów przepłyną kajakami uczestnicy I spływu ku pamięci Aleksandra Doby. Wyruszą już 4 września ze Swarzędza, aby 11 września dopłynąć do plaży w Trzebieży, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie promenady imienia słynnego podróżnika.

„Pływasz kajakiem, SUPem, łódką lub wpław? Dołącz do nas na trasie” – zachęcają uczestnicy I spływu ku pamięci Aleksandra Doby. „Płyniemy Wartą i Odrą. Możesz spontanicznie dołączyć do nas na dowolnym odcinku. Liczymy na Was, a na mecie spływu zróbmy kajakową masę krytyczną dla Olka!”.

Kajakarze wypłyną 4 września z okolic domu rodzinnego Aleksandra Dobry w Swarzędzu. Po przepłynięciu około 45 km zatrzymają się w Obornikach i kolejno we: Wronkach, Międzychodzie, Gorzowie, Kostrzynie nad Odrą. Do plaży w Trzebieży chcą dopłynąć 11 września, aby zdążyć na otwarcie promenady imienia Aleksandra Doby.

