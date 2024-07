Kresowe Wakacje. Dzieci z Litwy odpoczywają na Pomorzu Zachodnim

Fundacja Polskich Wartości co roku zaprasza na letni wypoczynek do ojczyzny najmłodszych Polaków z Litwy. Fot. archiwum

Rozpoczęła się siódma edycja Kresowych Wakacji, organizowanych w ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach.

– Jak co roku, na letni wypoczynek do Szczecina przyjedzie grupa polskich dzieci z Litwy – informuje Sylwia Kudelska, wiceprezes Fundacji Polskie Wartości. – Tym razem na Kresowe Wakacje zaprosiliśmy uczniów z Polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach, ze Szkoły w Butrymańcach, podopiecznych Caritasu w Ejszyszkach oraz dzieci z miejscowości Nowa Wieś. W sumie do Polski przyjedzie 36 dzieci i 4 opiekunów. Jak zawsze zaplanowaliśmy dla naszych gości wiele atrakcji, aby czas spędzony w ojczyźnie pozostał na długo w ich pamięci. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach sportowych i plastycznych, będą odpoczywać nad morzem i na kąpielisku Arkonka, odwiedzą Węgorzyno i Pyrzyce, gdzie również mają zapewnione różnego rodzaju aktywności. Pobyt dzieci w Szczecinie potrwa do 7 lipca.

Kresowe Wakacje 2024 organizowane są przy wsparciu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Warto dodać, że do polskiej społeczności na Litwie dwa razy trafiają dary przekazywane przez Fundację Polskich Wartości w ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Kresowe Wakacje są uzupełnieniem działań mających na celu wspieranie najbardziej potrzebujących Polaków z Litwy.

