Kierowcy są karani za błędy urzędnika. Z jednej strony ulicy strefa jest płatna, a z drugiej jej nie ma

Problemy z parkowaniem mają goście odwiedzający Pobierowo, gdzie za sprawą urzędników jest złe oznakowanie strefy płatnego parkowania. Nie tylko złe oznakowanie, ale także brak parkometrów. Na długości 2,4 km są tylko dwa! Kierowca, który znajdzie miejsce na parkingu, musi iść do automatu przeszło kilometr albo i więcej, bo tak wymyślili to urzędnicy, którzy zza biurka zajmują się organizacją ruchu.

Wjeżdżając w ul. Grunwaldzką (na wysokości lodziarni Szkolnicki) i jadąc w zachodnim kierunku (w lewo), widzimy znak, że zaczyna się SPP. Inny znak, jaki ustawiony jest na trasie prowadzącej nad morze, jest całkowicie niewidoczny, gdyż zasłaniają go drzewa. Jadąc Grunwaldzką, mijamy po ok. 400 metrach parkomat, którego już dalej nie ujrzymy. Jeżeli nie wykupimy biletu, to będziemy musieli iść do niego pieszo. Skręcając w prawo w ulicę Spokojną, wjedziemy w ul. Ciechanowską, gdzie stoi zasłonięty gałęziami drugi parkomat. Tylko skąd człowiek parkujący przy ul. Grunwaldzkiej ma o tym wiedzieć?

Jadąc do końca ul. Ciechanowską, dojeżdżamy do końca Grunwaldzkiej i widzimy znak odwołujący strefę parkowania. Po kilkudziesięciu metrach – kolejny znak odwołujący strefę. Mówiąc obrazowo: na jednym końcu ulicy Grunwaldzkiej jest informacja, że jest to SPP, a na drugim, że jej nie ma! Ale straż gminna karze kierowców za błędy urzędnika, który nie reaguje na sygnały kierowców, że jest niewłaściwe oznakowanie. Ba, nawet przed wjazdem do podziemnych garaży do jednego z apartamentowców wyznaczono miejsca do parkowania, co powoduje, że właściciele samochodów nie mogą wyjechać z garaży. Szczególnie w soboty i niedziele, kiedy parkować można za darmo i wówczas przybywają tu samochodami jednodniowi plażowicze. Parkują na wyznaczonym miejscu, które blokuje wjazd do garażu.

O SPP w gminie Rewal piszemy od dawna. Brakuje jasnego i czytelnego oznakowania. Po wielu latach wisi w końcu informacja przed miejscami parkingowymi przy latarni morskiej, że płacimy tu przez cały tydzień i przez całą dobę. Bo wbrew temu co twierdzi gminny urzędnik odpowiedzialny za oznakowanie strefy, wczasowicze nie muszą znać uchwał radnych, jakie podjęli w sprawie strefy. Przyjezdni chcą po prostu czytelnego oznakowania strefy, a nie jak ma to miejsce na ul. Grunwaldzkiej, gdzie z jednej strony SPP obowiązuje, a z drugiej jej nie ma.

Strefa działa w g. 9-20. Na wezwaniu jest informacja, że biuro strefy czynne jest od godz. 9 do 18, a na drzwiach biura widnieje informacja, że do godz. 17. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI