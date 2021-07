75 osób biegło po plaży w Pobierowie o wschodzie słońca

Nawet wczesna godzina (6 rano) i lekka mżawka nie odstraszyła 75 miłośników biegania od startu w biegu po plaży w Pobierowie na dystansie 3 km. Dzieci miały do pokonania dystans 300 -metrowy.

Jak zawsze na tego typu imprezach pojawili się biegowi „wyjadacze” i typowi amatorzy, którzy chcieli spróbować swoich sił w biegu po piasku. Większość biegała w butach sportowych, a sporo było takich co biegli na bosaka. Niektórzy przybyli z kijkami do spacerowania, ale do mety dotarli. Część zawodników po biegu skorzystała z morskiej kąpieli.

W klasyfikacji mężczyzn wygrał mieszkaniec Pobierowa Łukasz Szymański, a wśród kobiet najlepsza była Monika Zielińska. Po zawodach wszyscy uczestnicy mogli skosztować śniadania ufundowanego przez władze gminy Rewal, a serwował je wójt Konstanty Tomasz Oświęcimski. Na pożegnanie każdy otrzymał torbę z drobnymi upominkami.

Organizatorami biegu byli: sołtys i rada sołecka Pobierowa, stowarzyszenia Pobierowo na nowo, Pobierowo jest OK, Pobierowo biega oraz gmina Rewal i OSP.

Mirosław KWIATKOWSKI