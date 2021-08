Każdy mógł się poczuć strongmanem. Przeciąganie liny w Pobierowie

Osiemnasty konkurs przeciągania liny w Pobierowie zgromadził jak zawsze tłumy wczasowiczów, którzy uczestniczyli w trzygodzinnej zabawie, której głównym aktorem był znany strongman Sławomir Toczek.

Przewracał on ważącą 280 kg oponę, przeciągnął samochód strażacki (20 ton), odbył „spacer buszmena”, niosąc w stalowym nosidełku cztery panie – razem ok. 250 kg. Był także konkurs dla publiczności, który pokazał, że nawet ważąca 50 kg kobieta potrafiła trzymać przez prawie 54 sekundy dwa „odważniki” ważące łącznie 100 kg. Także dzieci mogły popisać się swoją siłą i pokazały, że można we dwójkę przeciągnąć wóz strażacki.

Kulminacyjnym punktem imprezy był konkurs przeciągania liny, który wygrał zespół miejscowych ratowników plażowych. Imprezę prowadził, z nieco sprośnymi dowcipami, Irek Bieleninik.

Jak zawsze na imprezie tego typu na Wybrzeżu Rewalskim swoje wiersze czytał miejscowy poeta ludowy Stan Sawkulicz, który napisał m.in.: „Słońce świeci, morze faluje/a grono turystów na imprezę przeciągania liny/nocą do Pobierowa maszeruje”. Organizatorem zabawy była gmina Rewal, stowarzyszenie „Pobierowo jest OK” i Rada Sołecka.

Więcej zdjęć i film można obejrzeć na naszych stronach internetowych: www.24kurier.pl. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI