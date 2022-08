Kampery parkują wszędzie, ale nie na campingu

Podróżowanie kamperami i przyczepami campingowymi stało się modne dwa lata temu, kiedy pandemia pustoszyła hotele, ośrodki wczasowe i pensjonaty. Pojazdy te gwarantowały bezpieczeństwo, bo nie było wspólnych pomieszczeń oraz korytarzy i nie potrzeba było w nich chodzić w maseczkach.

Wiele osób poznało urok podróżowania kamperami i przyczepami, korzystając z dostępnych wypożyczalni. Tyle tylko, że po opłaceniu kosztów wynajęcia pojazdu niektórzy z wypożyczających zaczynają kombinować, jakby tu zaoszczędzić na dalszych wydatkach.

Miejsca postojowe na kampery i przyczepy czekają na wielu nadmorskich campingach. Koszt to najczęściej od 50 do 70 zł plus 10-20 zł od osoby. Niekiedy trzeba zapłacić 10 zł za podłączenie do prądu. Na campingu mamy dostęp do toalety, pryszniców czy też pralek (dodatkowo płatne). Należy to jednak wliczyć w koszty wyprawy, ale są tacy, którzy wolą zaparkować swój – niekiedy wypasiony – kamper na leśnym parkingu (zakazane), na parkingu przy sklepie, czy też na ulicznym, ale położonym z boku parkingu, gdzie w nocy nie płaci się za parkowanie (patrz foto). Częsty widok to zaparkowany kamper przed cmentarzem w Niechorzu, gdzie jest duży bezpłatny parking dla rodzin odwiedzających swoich bliskich. Dla wielu są to „wakacje z duchami”.

Gdzie taki „turysta” chodzi za potrzebą? Bo raczej nie korzysta z toalety, jaką ma w samochodzie, bo jej opróżnienie kosztuje. Idzie do lasu – co niekiedy widać i czuć!

Myje się najczęściej w toalecie jakiejś restauracji, gdzie niekiedy kąpie się rozebrany do połowy.

– Wszedłem raz do toalety w swoim lokalu, a tu facet bez górnej części ubrania myje się, chlapiąc podłogę i zużywając moje mydło. Wywaliłem go z lokalu, a ten jeszcze mi się odgrażał – mówi właściciel jednego z punktów gastronomicznych, który jest uczulony na kamperowców, którzy w pobliżu jego lokalu koczują.

Okazuje się, że nie tylko Polacy wypoczywają na dziko, ale także Niemcy i Czesi, którzy powrócili nad polskie morze. Władze nadmorskich kurortów walczą z takim parkowaniem, które jest niezgodne z miejscowymi przepisami i lokalnym prawem. Na szczęście nie jest to jeszcze tak wielki problem, gdyż prawdziwi miłośnicy caravaningu korzystają z campingów, gdzie mają do dyspozycji to, czego potrzebują. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI