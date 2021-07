Imprezy i atrakcje. Tego nie można przegapić!

Festiwal muzyki organowej i kameralnej

Kamień Pomorski. W piątek (2 bm.) rozpocznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Tegoroczna edycja tego najstarszego na Pomorzu Zachodnim wydarzenia muzycznego potrwa do 3 września i obejmować będzie dziesięć koncertów, które odbywać się będą w piątkowe wieczory w zabytkowej katedrze kamieńskiej, rozpoczynając się tradycyjnie o g. 19.

Podczas koncertu inauguracyjnego za kontuarem barokowych organów zasiądzie dyrektor artystyczny kamieńskiego festiwalu prof. Józef Serafin, koncertujący w Kamieniu Pomorskim od 1968 r. W części kameralnej katedra wypełni się muzyką mistrzów w mistrzowskim wykonaniu członków zespołu „Polish String Quartet Berlin”, który tworzą muzycy występujący na co dzień w Deutsche Oper w Berlinie: Tomasz Tomaszewski – I skrzypce, Sunjae Ok – II skrzypce, Sebastian Sokół – altówka i Maria Pstrokońska-Mödig – wiolonczela (szczegółowy program festiwalowych koncertów zamieszczony został na stronie internetowej festiwalu: www.festiwalorganowy-kamien.pl).

Bilety (normalny 25 zł i 20 zł ulgowy) będą do nabycia w piątki od godz. 17 przed katedrą. W związku z pandemią koronawirusa liczba słuchaczy będzie ograniczona.

Patronat honorowy nad 57. Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim sprawują: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Metropolita Szczecińsko-Kamieński, zaś prasowy – „Kurier Szczeciński”, TVP 3 Szczecin, Radio Szczecin oraz Infoludek.pl.

Tegoroczny festiwal jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Festiwal jest także współfinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Kamień Pomorski oraz Powiatu Kamieńskiego.

(bb)

Smażone rybki i inne atrakcje!

Dziwnów. „Ster na Dziwnów” to cykliczna impreza organizowana od wielu lat przez gminę Dziwnów, Rybacką Lokalną Grupę Działania Pomorza Zachodniego, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Nasz Dziwnów, która ma za zadanie pokazać pracę tutejszych rybaków. Będą oni częstowali gości i wczasowiczów złowionymi przez siebie rybami, co zawsze jest wielką atrakcją, a chętnych nigdy nie brakuje.

Impreza odbędzie się w sobotę (3 bm.) na Wybrzeżu Kościuszkowskim. O g. 15 władze miasta i zaproszeni goście złożą kwiaty przy pomniku „Rybakom, którzy oddali życie morzu”. Potem będziemy mieli okazję obejrzeć paradę kutrów rybackich. O g. 16 odsłonięta zostanie tablica ORP „Gdańsk”, a po niej koncert orkiestry Marynarki Wojennej, co zawsze jest wielką atrakcją takich imprez.

Od g. 17 organizatorzy przewidzieli początek biesiady rybackiej, czyli wspomnianej degustacji ryb i potraw z nich wykonanych przez żony rybaków. Będzie także pięciobój rybacki, pokazy ratowników WOPR, Neptunalia, koncert szantowy grupy Klang, a na koniec pokaz ogni sztucznych.

(MK)

Trzebiatów z przewodnikiem i wielokulturowy

Trzebiatów. W piątek o g. 22 odbędzie się nocne zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Zbiórka chętnych przez ratuszem. Uczestnictwo jest bezpłatne. W sobotę o g. 15 na dziedzińcu pałacu odbędzie się coroczna impreza „Trzebiatów wielokulturowy” połączona z prezentacją stoisk artystów amatorów, twórców ludowych i rękodzielników. Będą warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których będzie można poznać tajniki malowania na tkaninie i drewnie, będą także wycinane kwiaty z bibuły oraz krepliny, a także poznamy zasady ukraińskiego haftu krzyżykowego. W części artystycznej wystąpią zespoły Kukułeczka, Trzebiatowiacy i Kochany Spiw.

W trakcie imprezy będzie okazja do skorzystania z mobilnego stanowiska spisowego Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Dokonanie spisu połączone będzie z kołem fortuny, w którym będzie można wygrać drobne upominki.

(MK)

40. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

Pyrzyce. Bardzo bogaty program artystyczny zaplanowany jest podczas międzynarodowego festiwalu – 40. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Impreza trwać będzie od 2 do 4 lipca. W ramach wydarzenia zaplanowane są również III Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu oraz Pyrzyckie Święto Romów. W tym roku festiwal wyjdzie też poza granice Pyrzyc, stąd na koncerty folklorystyczne będzie się można wybrać choćby do Szczecina, Stargardu, Przelewic i Kozienic.

W pierwszym dniu imprezy zaplanowano m.in. koncert grupy Enej – o godz. 21, nocny korowód z pochodniami (najdłuższy w Polsce!) o godz. 22, występy zespołów ludowych w g. 15.30-18.30, warsztaty plenerowe: wikliniarskie, decoupage, wianki obrzędowe, plecenie warkoczy (od godz. 17 do 20).

W sobotę odbędą się choćby koncerty romskich artystów (wystąpią m.in. Sara Czureja Band, Cierchaj, Bogdan Trojanek & Terne Roma) – w godz. 20-23 na scenie przy murach obronnych, kolejne występy zespołów ludowych (w g. 13.30 – 20), rozmaite warsztaty plenerowe (w godz. 14 – 20). W parku im. Jana Pawła II zaplanowane są, również w sobotę: sąsiedzka kolacja z Romami (od g. 18.30), warsztaty kulinarne (od g. 16 do 18.30), romskie warsztaty taneczne (w g. 17.30 – 18. 30), spotkanie z Edwardem Dębickim pt. „O prawdziwych Cyganach” (w g. 18.30-20), pokaz mody na ludowo (o g. 22).

W niedzielę odbędą się kolejne występy zespołów folklorystycznych, w g. 13.30-18 – na scenie głównej przy murach obronnych (uwaga! tu zaplanowane są wszystkie występy we wszystkie dni imprezy). Festiwal zamknie happening artystyczny „Kolory Folkloru – Splash of Colors” (o g. 18.20), który sprawi, że park im. Jana Pawła II stanie się najbardziej barwnym miejscem w Pyrzycach.

We wszystkie dni będzie funkcjonowała III Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu przy Pyrzyckim Domu Kultury – w piątek od godz. 16 do północy, w sobotę od godz. 13 do północy, a w niedzielę w godz. 13-16.

Artyści folkowi zawitają również do kilku miejsc w naszym regionie, np. 4 lipca na dziedzińcu szczecińskiego zamku wystąpią w południe: łemkowski ZPiT Kyczera oraz mazurski ZPiT Ełk, a w Przelewicach, o godz. 13, ZPiT Strzecha i DZF Cepelia.

Więcej o festiwalu można przeczytać na stronie internetowej: https://folkfestivalpyrzyce.pl.

(MON)