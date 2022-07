Hity i standardy w Parku Zdrojowym w Świnoujściu

Standardy muzyki rozrywkowej i hity muzyki klasycznej zabrzmią w czwartek (14 lipca) w Parku Zdrojowym w Świnoujściu o godz. 18.

Koncert pn. „I got rhythm” odbędzie się w ramach trwającego właśnie w naszym regionie corocznego letniego festiwalu szczecińskiej orkiestry Baltic Neopolis Orchestra. W tym roku ta impreza ma nową nazwę: Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival.

W nadmorskiej miejscowości wystąpi Baltic Neopolis Quartet w składzie: Filip Lipski – skrzypce, Joanna Wójtowicz – skrzypce, Ewa Kuśnierz – altówka i Tomasz Szczęsny – wiolonczela. W programie koncertu znajdą się m.in. następujące utwory: Jan Sebastian Bach – Koncert Brandenburski nr 3 G-dur, BWV 1048, Herman Hupfeld – As time goes by, Cole Porter – Begin the Beguine, Matthew Naughtin – Galway Rambler, George Gershwin – Summertime, Antoni Dworzak – Humoreska, Matthew Naughtin – Looney Tunes Fugue, George Gershwin – I got rhythm.

(MON)