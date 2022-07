Na sianie, na skwerze i w ogrodzie. Znakomite festiwalowe koncerty

W naszym regionie trwa coroczny letni festiwal szczecińskiej orkiestry Baltic Neopolis Orchestra. W tym roku ta impreza ma nową nazwę: Music West Fest – VIII Baltic Neopolis Festival. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym to wydarzenie.

Od soboty do niedzieli w Niekłończycy (gmina Police) będzie się odbywał Niekłończyca Etno Classic. „Wsi spokojna, wsi wesoła – i to jak! Szykuje się prawdziwa kulturalna folk petarda! Poezja śpiewana, kwartet smyczkowy, opowieści dla najmłodszych w klimacie morskim i szczypta muzyki rozrywkowej, a to wszystko – na sianie!” – tak artyści zapowiadają te imprezy. I tak, w sobotę o godz. 16 rozpocznie się część imprezy dla dzieci: „Czytanie na sianie”, a czytać będą – w języku polskim i ukraińskim – ciocia Ela i ciocia Olesia. Również w sobotę, ale o godz. 18.30 wystąpi Baltic Neopolis Quartet w składzie: Karolina Hyla – skrzypce, Monika Sawczuk – skrzypce, Grzegorz Sadowski – altówka, Kateryna Verbitska – wiolonczela. W programie wieczornego koncertu m.in. takie utwory, jak: Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento F-Dur KV 138, Philipp Glass – Kwartet Smyczkowy nr 2 Company, George Gershwin – Summertime, Herman Hupfeld – As time goes by. O godz. 20.30 rozpocznie się koncert pn. „Adamska Va Banque”. Wystąpią: Olga Adamska (która obchodzi właśnie jubileusz ćwierćwiecza pracy) oraz Baltic Neopolis Ensemble.W niedzielę z kolei, o godz. 20, w Niekłończycy wystąpią: duet Jackpot i Baltic Neopolis Quartet.

Koncert pt. „Summertime” (podczas którego artyści zagrają te same utwory co w Niekłończycy) zabrzmi dwukrotnie: w sobotę w Kołobrzegu o godz. 11 na skwerze Koncertów Porannych, a następnie dzień później na szczecińskiej Różance, o godz. 12. W niedzielę z kolei w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie Baltic Neopolis Orchestra zagra, o godz. 17, kompozycje napisane specjalnie dla tego zespołu, m.in. Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Piotra Góreckiego, dwie godziny później w Złocieńcu, w tamtejszym kościele pw. Wniebowzięcia NMP, odbędzie się koncert pt. „Minimal music”. Wystąpi Baltic Neopolis Ensemble w składzie: Jakub Kościuszko – gitara, Karolina Hyla – skrzypce, Monika Sawczuk – skrzypce, Grzegorz Sadowski – altówka, Kateryna Verbitska – wiolonczela. Zabrzmią m.in. takie utwory, jak: Philipp Glass – Kwartet Smyczkowy nr 2 Company, Max Richter – On the nature of Daylight, Piotr Klimek – Omdlenia.

