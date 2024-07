Gdy dostajesz cytryny, zrób z nich lemoniadę

W niedzielę o g. 12 na Dziedzińcu Menniczym Zamku Książąt Pomorskich obejrzymy australijski film "Szczęściara" w reżyseria Johna Sheedy'ego.

Candice to niepoprawna optymistka, która pragnie naprawiać świat wokół siebie. Choć rówieśnicy patrzą na nią z dystansem, a rodzina nie zawsze podziela jej entuzjazm, rudowłosa dziewczyna wierzy, że szczęścia wystarczy dla każdego.

Gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę – to zdanie doskonale pasuje do nastoletniej Candice. Nawet dokuczający rówieśnicy oraz zmartwiona rodzina to dla niej błahostka. Wielki optymizm dziewczynki sprawia, że wśród kolegów i koleżanek uchodzi za dziwaczkę. Mimo to rudowłosa bohaterka śmiało idzie przez życie i chce pomagać innym. Wszyscy zdają się potrzebować jej pomocy: nauczycielka z rozbieganym okiem, nowy kolega „z innego wymiaru”, a przede wszystkim mama i tata, którzy przechodzą trudne chwile. Zdeterminowana Candice chce udowodnić, że rodzina zawsze powinna trzymać się razem, nawet w obliczu szarej codzienności.

Szczęściara to pełna ciepła, radości i szalonego humoru opowieść w duchu filmów Wesa Andersona. Uwaga, możecie zarazić się uśmiechem!

(as)