Flyboard nad Dziwną

Fot. Sylwia DUDEK

Tuż przed efektowym pokazem skoków spadochronowych do wody podczas niedawnego Festynu Komandosa, czekający tę atrakcję mogli podziwiać nietypowe akrobacje nad Dziwną. Jak podaje wikipedia, Flyboard to urządzenie służące do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych. Na urządzeniu można wykonywać różnorodne akrobacje w wodzie i w powietrzu (wznoszenie się nawet na 18 metrów ponad poziom wody), poruszanie się z dużą prędkością pod jej powierzchnią. Flyboard został wynaleziony przez mistrza świata w pływaniu na skuterach wodnych i założyciela przedsiębiorstwa Zapata Racing, Franky’ego Zapatę w 2011 roku.