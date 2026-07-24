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Dzień Ińska z koncertami i Skolimem

Data publikacji: 24 lipca 2026 r. 11:29
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2026 r. 11:58
Dzień Ińska z koncertami i Skolimem
Na dzieci czeka, podobnie jak przed rokiem, wiele atrakcji. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

Ińsko przygotowuje się na jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata. W sobotę, 25 lipca, mieszkańcy i turyści spotkają się na Dniu Ińska, imprezie pełnej muzyki, atrakcji rodzinnych i wieczornej zabawy.

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Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12 w Strefie Rodzinnej przy Kinie Morena. Na najmłodszych czekać będą m.in. dmuchańce, kule wodne, eurobungee, malowanie twarzy i brokatowe tatuaże. Nie zabraknie także kawiarenki z deserami i widokiem na jezioro.

Wieczorem impreza przeniesie się na scenę przy Promenadzie Jerzego Hoffmana. Od g. 18 zaplanowano koncerty lokalnych artystów i pokazy taneczne.

Gwiazdą wieczoru będzie Skolim, który wystąpi o godz. 23. Po koncercie uczestnicy będą mogli bawić się dalej podczas dyskoteki pod gołym niebem z DJ Canabiswhiskey.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

(w)

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