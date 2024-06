Autobusem na Łasztownię

Od piątku, 28 czerwca autobusy komunikacji miejskiej wracają na szczecińską Łasztownię. Kursy będą odbywały się weekendowo, do 1 września.

Od piątku na Łasztowni pojawią się dwie linie autobusowe 198 i 199. Autobusy będą kursować w weekendy w okresie od 28 czerwca do 1 września, z wyłączeniem dni 26.07-4.08. Kursy wykonywane będą w piątki w godz. 17-22 co 40 minut, w soboty w godz. 10-22 co 40 minut, w niedziele w godz. 10-20 co 40 minut.

Linia 198 kursować będzie pomiędzy placem Kościuszki a Łasztownią trasą: pl. Kościuszki-Krzywoustego-Brama Portowa-Wyszyńskiego-Energetyków-rondo Portowców (nawrót) – Energetyków-Zbożowa-Nad Duńczycą (z powrotem: Nad Duńczycą-Zbożowa-Władysława IV-rondo Portowców-Energetyków-Wyszyńskiego- …-pl. Kościuszki). Na trasie uruchomione zostaną przystanki: plac Kościuszki (przy skwerze Janiny Szczerskiej), Plac Kościuszki (tylko w kierunku Łasztowni), Krzywoustego (tylko w kierunku pl. Kościuszki), Plac Zwycięstwa (tylko w kierunku pl. Kościuszki), Brama Portowa (wspólne z linią 75), Wyszyńskiego (w kierunku Łasztowni wspólny z linią 52, w kierunku pl. Kościuszki na torowisku tramwajowym), Celna nż (wspólne z linią 52), Zbożowa (w ciągu ul. Zbożowej przy rondzie Lisowskiego), Bulwar Gdyński (w ciągu ul. Zbożowej przy bulwarze Gdyńskim), Morskie Centrum Nauki (w ciągu ul. Nad Duńczycą przy MCN), Łasztownia (przystanki dla wysiadających i dla wsiadających, w ciągu ul. Nad Duńczycą przy Starej Rzeźni).

Autobusy linii 199 kursować będą z placu Rodła na Łasztownię trasą: al. Wyzwolenia-pl. Żołnierza Polskiego-al. Niepodległości-rama Portowa-Wyszyńskiego- Energetyków-rondo Portowców (nawrót)- Energetyków-Zbożowa-Nad Duńczycą (z powrotem: Nad Duńczycą-Zbożowa-Władysława IV-rondo Portowców-Energetyków-Wyszyńskiego- …-al. Wyzwolenia). Na trasie uruchomione zostaną przystanki: Plac Rodła (przystanek dla wsiadających, w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Rodła, tylko w kierunku Łasztowni), Plac Rodła (przystanek dla wysiadających, w ciągu al. Wyzwolenia przy delikatesach Społem), Plac Żołnierza Polskiego, Brama Portowa (wspólne z linią 2), Wyszyńskiego (w kierunku Łasztowni wspólny z linią 52, w kierunku pl. Kościuszki na torowisku tramwajowym), Celna nż (wspólne z linią 52), Zbożowa (w ciągu ul. Zbożowej przy rondzie Lisowskiego), Bulwar Gdyński (w ciągu ul. Zbożowej przy bulwarze Gdyńskim), Morskie Centrum Nauki (w ciągu ul. Nad Duńczycą przy MCN), Łasztownia (przystanki dla wysiadających i dla wsiadających, w ciągu ul. Nad Duńczycą przy Starej Rzeźni). (K)