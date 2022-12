Życie wywrócone do góry nogami

Jedna z kulturalnych opcji na ten weekend to „Chwila nieuwagi”, farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy. Całkowicie oddany swojej pracy, sumienny, uporządkowany i bez życia towarzyskiego. Wystarczy jednak – tytułowa – chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego w żaden sposób nie może się pozbyć, a który – dodatkowo – systematycznie opróżnia mu barek. Policja nie reaguje. Do tego, w skromnej dotychczas sekretarce budzi się dzika lwica, która próbuje go uwieść. I na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka. A to dopiero początek…

Autorem „Chwili nieuwagi” jest Ian Ogilvy, popularny aktor znany chociażby z roli Simona Templara w sensacyjnym serialu „Powrót Świętego”. Za reżyserię i opracowanie muzyczne odpowiedzialny jest Tomasz Obara. W rolach głównych: Piotr Bumaj, Sławomir Kołakowski, Adriana Szymańska, Zbigniew Filary i Adam Dzieciniak.

Spektakl można zobaczyć w piątek i sobotę o g. 19. W niedzielę – o g. 16. Na Scenie Dekadencja Teatru Polskiego w Nowym Browarze.

(as)