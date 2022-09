Zwycięzca The Voice of Poland. Mamy zaproszenia!

Krystian Ochman Exclusive – to tytuł koncertu, który odbędzie się w niedzielę w Teatrze Letnim w Szczecinie. Początek o godz. 19. Artysta jest zwycięzcą 11. edycji The Voice of Poland i laureatem nagrody publiczności w konkursie premier w Opolu. W maju tego roku reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji, docierając do finału i zajmując 12. miejsce.

Krystian Ochman to wnuk słynnego polskiego tenora – Wiesława Ochmana. Zwycięstwo w programie „The Voice of Poland” dało Krystianowi przepustkę do ogromnej popularności. W listopadzie 2021 piosenkarz wydał swój pierwszy debiutancki album – pt. „Ochman”, który zadebiutował na 6. miejscu listy bestsellerów muzycznych. Ochman został okrzyknięty objawieniem muzycznym roku, a jego pierwszy autorski utwór, „Światłocienie”, osiągnął ponad 5,5 mln odsłon na YouTube i zanotował ponad 300 tys. streamów w tydzień, debiutując na Top200 Spotify. Singiel osiągnął status złotej płyty. Kolejnym sukcesem Krystiana Ochmana była wygrana w konkursie Premier 58. KFPP w Opolu z utworem „Prometeusz”. Ponadto, jako jeden z dwóch polskich artystów wziął udział w międzynarodowej akcji The Circle Sessions, w trakcie której zaprezentował dwa utwory: „Lights In The Dark” i „Ten sam ja”. Na początku 2022 roku artysta wyruszył w wielką zimową trasę „Winter Tour „’22” na której zaprezentował fanom materiał z płyty „Ochman”.

Jak zapewniają organizatorzy szczecińskiego występu artysty, każdy koncert Krystiana Ochmana to przejmujące, pełne wokalnego kunsztu i energii widowisko. Wokaliście towarzyszy czteroosobowy zespół doświadczonych muzyków. Bilety na koncert, w cenie: 90, 110, 130 złotych, można nabyć na: https://adria-art.pl/wydarzenia/1704/koncerty-krystian-ochman-exclusive

Mamy jedno podwójne zaproszenie na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 9 września. Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)