Znamy datę otwarcia amfiteatru. Będą koncerty i widowiska

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec to jeden z najpiękniejszych plenerowych obiektów artystycznych w Polsce. Obecnie trwa jego przebudowa, której zwieńczeniem ma być huczne, dwudniowe otwarcie amfiteatru - 29 i 30 lipca - z wieloma wydarzeniami artystycznymi.

Ponad 40 artystów na scenie

29 lipca zaplanowane są wydarzenia pn. "Lorem Ipsum Show", mające być, jak informują organizatorzy, artystyczną konfrontacją twórców i wykonawców związanych ze Szczecinem.

- Tematycznie i osobowo to stricte szczeciński spektakl muzyczny, a ze względu na oprawę dźwiękowo-wizualną całości przedsięwzięcia, można określić je mianem widowiska multimedialnego z przekazem. I to właśnie przekaz ma się tego dnia stać swoistą klamrą muzyki, obrazu oraz słowa - informuje Robert Grabowski, rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej. - "Lorem Ipsum Show" opiera się na twórczości szczecińskiego muzyka i tekściarza, a na co dzień aktora Teatru Polskiego w Szczecinie, Aleksandra Różanka. Na drugim biegunie osi spektaklu nie zabraknie jednak wtrąceń muzyczno-słownych, zaczerpniętych z twórczości zaproszonych gości i na żywo przez nich interpretowanych w zupełnie nowym kontekście. Przedsięwzięcie będzie więc bogatą stylistycznie i w pełni autorską wizją szukania tożsamości zarówno miasta, jak i siebie samego w mieście które enty raz buduje się na nowo, rośnie, otwiera i przekształca na naszych oczach. Nie zabraknie odniesień do wydarzeń historycznych, które bezsprzecznie miały wpływ na kształt i charakter miasta.

Podczas wspomnianego koncertu przez scenę przewinie się ponad czterdziestu artystów (od solistów po instrumentalistów). Wystąpią zatem między innymi: Alicja Kruk, Marta Uszko, Konrad Słoka, Łukasz Drapała, Maja Koterba, Damian Rybicki, Damian Ukeje, Mateusz Czarnowski, Olek Różanek, Emilia Goch-Salvador i Baltic Neopolis Quartet, Agnieszka Faryna, Borys Sawaszkiewicz, Maciej Cierlecki, Tomasz Nawrocki, Tomasz Licak, Tomasz Dąbrowski, Maciej Kazuba, Tomasz Jóźwiak, Dawid Głogowski, Krzysztof Baranowski, Szymon Drabkowski, Wojtek Wójcicki.

Podróż po życiu Heleny Majdaniec

W kolejnym dniu wielkiego otwarcia (30 lipca) zaplanowana jest część familijna imprezy. Wystąpią wtedy choćby: zespół Arfik, Chór Akademii Morskiej w Szczecinie, grupy - Los Cafe i After Blues. Z kolei zwieńczeniem wydarzeń w tym dniu ma być wieczorne widowisko muzyczne pt. „Było tak już raz", podczas którego szczecińscy artyści zaśpiewają największe przeboje patronki amfiteatru, Heleny Majdaniec. Wykonawcom towarzyszyć ma Szczecin Philharmonic Big Band oraz orkiestra szczecińskiej filharmonii.

Widowisko "Było tak już raz” to niezwykła podróż ukazująca życie i twórczość Heleny Majdaniec.

- To niezwykłe wydarzenie połączy w sobie elementy koncertu, teatru i swego rodzaju reportażu - zapowiada Krzysztof Baranowski, kierownik muzyczny Teatru Polskiego w Szczecine, który jest autorem scenariusza, aranżacji muzycznych oraz pomysłodawcą przedsięwzięcia. - Postać Heleny Majdaniec, ukazana zostanie poprzez pryzmat wykonywanych przez nią piosenek. Całość wzbogacona będzie prezentacją archiwalnych filmów, zdjęć oraz fragmentami wywiadów radiowych, których artystka udzieliła podczas częstych pobytów w naszym mieście.

Nazwa koncertu "Było tak już raz” nawiązuje do tytułu jednej z piosenek Heleny Majdaniec z 1965 roku: ."Już raz było tak".

- Prowadzącymi widowisko będą Maria Szabłowska, dziennikarka radiowa i telewizyjna, na stałe związana ze szczecińskim festiwalem „Zjazd Młodych Gwiazd” oraz Rafał Podraza, autor tekstów piosenek, poeta, autor książki „Mój Paryż, śladami Heleny Majdaniec” - dodaje R. Grabowski.

(MON)