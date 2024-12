Zdobyć lajki, pożegnać biedę. O social mediach bez moralizowania

Kino Zamek w Szczecinie przygotowało dla widzów projekcje filmu „Dziki diament”. To debiut prosto z konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Cannes. 19-letnia Francuzka Liane marzy o wielkiej karierze i uznaniu. Żyjąc z matką i młodszą siostrą, uważnie przygląda się internetowym trendom i telewizyjnym reality show. Największe nadzieje wiąże z przesłuchaniami do programu Miracle Island. Czy dziewczyna w końcu wyrwie się z prowincjonalnego miasteczka? Agathe Riedinger portretuje w „Dzikim diamencie” typ bohaterki, który rzadko spotykamy we współczesnym kinie francuskim. Długie paznokcie, mocny makijaż i skąpe stroje wyróżniają Liane na tle lokalnej społeczności, ale wywołują też dwuznaczne komentarze w sieci i uprzedmiatawiające spojrzenia mężczyzn. Reżyserka stroni od szybkich ocen i umoralniających tez, stawiając na realistyczne obserwacje i instagramerski styl odzwierciedlający gusta nastolatki. Jednocześnie Riedinger pochyla się nad wszechobecnym seksizmem, nieosiągalnymi standardami piękna i fatalną międzypokoleniową komunikacją. Wyraźnie inspiruje się twórczością Andrei Arnold, ale szuka też własnego języka i nieoczywistego podejścia do realizmu. Zacięcie społeczne nie wyklucza u niej ciągłej zabawy formą i estetyką.

Łukasz Adamski na portalu Interia napisał: „Dziewiętnastoletnia Liane bierze udział w castingu do programu „Miracle Island”. Postrzega to jako swoją szansę na swoisty awans społeczny, wyrażony rozpoznawalnością i sukcesem finansowym. Reżyserka kreśli z pasją i rozmachem obraz młodości, podporządkowanej dyktaturze wizerunku i cielesności, hiperseksualizacji dziewczyn i permanentnej obecności w mediach społecznościowych. Agathe Riedinger mówiła w jednym z wywiadów, że fascynują ją francuskie XIX-wieczne kurtyzany, dla których wybór najstarszego zawodu świata nie wynikał tylko z chęci wyrwania się z biedy w celu przeżycia, ale dawał też szansę na wejście do najwyższej klasy społecznej. Libertyńska arystokratyczna Francja czciła przecież kurtyzany zupełnie otwarcie. Dzisiejsze luksusowe „eskortki” również wdrapują się na najwyższy finansowy szczyt i patrzą na maluczkich z drapaczy chmur w Dubaju, kąpiąc się w wannie z petrodolarami. Blichtr i sława są nowym opium dla ludu”.

Seanse: piątek, g. 17, niedziela, g. 19.

(as)