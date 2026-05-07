Zbliża się Tydzień Bibliotek. Bogaty program wydarzeń literackich

W ramach Tygodnia Bibliotek na czytelników w Szczecinie czeka wiele atrakcji.

Przed nami Tydzień Bibliotek. Wydarzenia z nim związane potrwają od 8 do 16 maja. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie przygotowała szereg atrakcji, w tym spacery miejskie, spotkania autorskie oraz warsztaty.

W czwartek 7 maja odbędą się Książkoluby – warsztaty „Otwórz książkę, przypnij skrzydła” (godz. 16.30, filia nr 48, ul. A. Struga 68 a, obowiązują zapisy).

W piątek 8 maja zaplanowano spotkanie z cyklu Czytanki-malowanki – „Największa na świecie wieża z…” (godz. 17.00, filia nr 4 przy ul. Barnima 2). W spotkaniu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-8 lat. Obecność opiekunów jest mile widziana. Obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie pod numerem: 91 42 33 374.

W sobotę 9 maja w ramach Biblioteki Dzieci odbędą się turniej planszówek oraz gra detektywistyczna dla dzieci w wieku 10-13 lat (filia nr 7 przy Placu Matki Teresy z Kalkuty). Obowiązują zapisy.

W poniedziałek i wtorek (11 i 12 maja) w planach są warsztaty „Stwórz swój własny exlibris” dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz dorosłych (godz. 17.00, filia nr 7 przy Placu Matki Teresy z Kalkuty). Tego samego dnia, czyli 11 maja, dr Marek Łuczak wygłosi prelekcję „O odzyskiwaniu zabytków” (godz. 18.00, filia nr 7). Wstęp wolny.

We wtorek 2 maja Filip Springer spotka się z czytelnikami w filii nr 7 o godz. 18.00.

W środę 13 maja odbędzie się prelekcja „Biblioteka w pejzażu Niebuszewa” (godz. 12.00, filia nr 4).

Tego samego dnia w filii nr 3 (ul. Światowida 97) o godz. 17.00 odbędzie się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Małgorzata Duda poprowadzi spacer literacki o godz. 17.00. Start na Placu Adamowicza przy filii MBP nr 28.

W czwartek 14 maja w filii nr 7 odbędzie się „Mitologiczne RPG dla młodzieży” (godz. 17.00). Obowiązują zapisy. Tego samego dnia czytelnicy będą mogli wziąć udział w grze detektywistycznej „Biuro Detektywistyczne – operacja «Żonkil»” (godz. 17.00, filia nr 4) oraz w Wielkim Quizie Wiedzy o Książkach (godz. 18.00, filia nr 7).

W sobotę 16 maja odbędzie się gra miejska „Śladami Szczecińskich Książek” (godz. 11.00, start w filii nr 54 – ProMedia).

Więcej informacji na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakładce Wydarzenia.

