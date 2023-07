Zamek zaprasza: Lunana po zmierzchu

Fot. mat. organizatorów

Na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie można dziś obejrzeć film „Lunana. Szkoła na końcu świata”. Będzie prezentowany w ramach Zamkowych Nocy Filmowych.

To dramat, (Bhutan/Chiny 2019) w reżyserii Pawo Choyning Dorji. Pierwsza oscarowa nominacja dla Bhutanu dla niektórych widzów będzie wystarczającą rekomendacją, by wraz z twórcami filmu zajrzeć do Lunany, małej wioski położonej w północnej części kraju. Trafia tam również Ugyen, młody nauczyciel, który marzy o karierze piosenkarza i emigracji do Australii. Zanim jednak będzie mógł wyjechać, musi odpracować jeszcze jeden rok (do czego zmusza go rządowy kontrakt). Nie spodziewa się jednak, że trafi – niemal dosłownie – na koniec świata.

Seans jest darmowy. Początek godz. 22. (K)