Zagra Red Box – wreszcie! Mamy bilety do wygrania

Brytyjski zespół Red Box, którego szczeciński występ kilka razy był przekładany z powodu pandemii, wreszcie pojawi się w stolicy Pomorza Zachodniego! Grupa zagra już 14 czerwca w szczecińskiej filharmonii. Dzisiaj można u nas wygrać bilety na to wydarzenie. Uwaga! Wypatrujcie wkrótce kolejnego konkursu biletowego!

Grupa Red Box powstała na początku lat 80., wielokrotnie podbiła światowe listy przebojów, w tym UK Top Ten, m.in. utworami „Lean on Me”, „Chenko” czy „For America”. Zespół może się pochwalić sprzedanymi w milionowych nakładach albumami „The Circle and the Square” (1985) oraz „Motive” (1990). Wydany w 2010 r. album „Plenty”, którym zespół powrócił do aktywnej działalności po dwudziestoletniej przerwie, a przede wszystkim późniejsze koncerty sprawiły, że wykrystalizował się obecny skład, w którym obok Simona Toulsona-Clarke’a, Dereka Adamsa i Dave’a Jenkinsa znaleźli się także: śpiewająca gitarzystka Sally-Jo Seery, grająca na klawiszach wokalistka Jane Milligan, a także znany z dokonań solowych oraz w Polsce z zespołu Raya Wilsona wybitny gitarzysta Ali Ferguson. Zespołowi będzie także towarzyszył na scenie polski muzyk grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych – Michał Kirmuć.

W nowej odsłonie zespołu mniej obecne są znane z wcześniejszych utworów automaty perkusyjne i syntezatory, a bardziej słyszalne są naturalne, akustyczne brzmienia i repertuar o raczej balladowym charakterze.

Mamy pięć podwójnych zaproszeń na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 20 maja br. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 14. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

