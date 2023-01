Zagra Adam Sztaba i goście

Adam Sztaba wraz z gośćmi zagra w Szczecinie „Koncert prezydencki”. Start: g. 19 w sobotę w Filharmonii Szczecińskiej. Kaczmarski, Maanam, Prońko, Ciechowski czy Soyka – utwory m.in. tych artystów zabrzmią w złotej sali w aranżacjach Adama Sztaby.

Tego wieczoru maestro poprowadzi również wszystkich zgromadzonych na scenie muzyków, czyli Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie, wybitnych instrumentalistów, pośród których znajdziemy m.in Pawła Tomaszewskiego (niedawnego artystę rezydenta Filharmonii), a także liczną grupę wokalistów, którzy zostali wyłonieni w specjalnym internetowym konkursie.

Tematem przewodnim doboru kompozycji jest wolność. Koncert powstał bowiem na zamówienie Filharmonii w Szczecinie w maju 2022 roku ze specjalną dedykacją dla zmagającej się z brutalną napaścią Ukrainy. Całość została zarejestrowana i do dziś jest dostępna na kanale Filharmonii w serwisie YouTube. Niemniej zapewniamy, że pomimo niesamowitych emocji płynących z zapisu wideo koncert ten to rzecz absolutnie wymagająca doznania na żywo.

Adam Sztaba to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dyrygentów związanych z muzyką rozrywkową. Swoją karierę rozpoczął już w wieku 17 lat, tworząc swój własny… musical! Dzięki tej inicjatywie jego los związał się z warszawskim teatrem Studio Buffo. Niedługo potem podjął także współpracę z legendami polskiej estrady (jak Maryla Rodowicz czy Edyta Górniak) w charakterze kierownika muzycznego. Na swoim koncie ma udział w powszechnie znanych telewizyjnych talent shows, jak: Idol, Taniec z Gwiazdami czy Must Be the Music, muzykę do filmów i spektakli teatralnych, a także liczne – i głośne – koncerty telewizyjne.

Dyrygent współpracował m.in. ze Stingiem, Quincy Jonesem, José Carrerasem, Chrisem Bottim czy Terence’em Blanchardem. W Polsce działał wspólnie z czołówką głównego nurtu, gdzie znalazły się takie nazwiska, jak: Kayah, Violetta Villas, Natalia Kukulska, Reni Jusis czy Grzegorz Turnau.

