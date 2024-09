Zagłosuj na książkę i odbierz nagrodę

W tegorocznej edycji Nagrody Jantar swój głos na ulubioną książkę mogą oddać czytelnicy. Zgłoszenia w plebiscycie przyjmowane są do 30 września. Fot. Dariusz GORAJSKI/archiwum

Książnica Pomorska ogłosiła plebiscyt czytelników, który odbywa się pierwszy raz w ramach konkursu o Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar”. Swojego kandydata – autora, którego książka znajduje się na liście publikacji zgłoszonych do konkursu, można wskazać do 30 września.

Warunkiem uczestnictwa w plebiscycie jest posiadanie karty czytelnika Książnicy Pomorskiej. Czytelnicy mogą oddać tylko jeden głos na książkę, która znalazła się na liście publikacji zakwalifikowanych do V edycji konkursu. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://ksiaznica.szczecin.pl

Głosowanie potrwa do 30 września, a wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody w postaci trzech bonów podarunkowych o wartości 150 zł każdy, upoważniających do zakupów w szczecińskich księgarniach. Wyniki konkursu, a także nazwiska nagrodzonych osób zostaną opublikowane na stronach Książnicy Pomorskiej najpóźniej do 5 października bieżącego roku.

Na liście książek zgłoszonych do nagrody „Jantar” znajduje się 29 pozycji. Wśród nich są między innymi książki takich autorów, jak: Inga Iwasiów, Igor Górewicz, Konrad Wojtyła, Marcin Szczygielski, Alan Sasinowski, Marcin Grzelak czy Małgorzata Duda. Pełna lista zgłoszonych publikacji znajduje się na stronie Książnicy Pomorskiej. ©℗

(aj)