Wyrywając kawałki wolności

Do niedzieli w Centrum Dialogu „Przełomy”, filii Muzeum Narodowego na placu Solidarności, możemy oglądać wystawę „Pokolenie (no) future”.

Wystawa przedstawia szczecińską i ogólnopolską kontrkulturę lat 80. i 90. XX wieku – opowiada o młodych ludziach, którzy w realiach systemu totalitarnego wyrywali kawałki wolności wbrew systemowi.

Zobaczy można fanziny (m.in. „Obłęd”, „Garaż”), plakaty, ulotki, transparenty, fotografie i kasety – materialne ślady tamtej energii. Pokazują one, jak w ramach trzeciego obiegu powstawała niezależna kultura: tworzona ręcznie, rozprowadzana na koncertach i w prywatnych sieciach, budowana w opozycji do oficjalnych kanałów.

Ekspozycja ze zbiorów własnych, kolekcji Zdzisława Jodki oraz Michała Przyborowskiego, a także Domu Kultury „Słowianin”.

