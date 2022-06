Wymyśliła miasto na nowo. Wystawa o wyjątkowej kobiecie

Po wielu miesiącach zamknięcia od wtorku (28 czerwca) mają być dostępne ponownie dla publiczności wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II 8. Oprócz ekspozycji stałych będzie można także oglądać nową wystawę czasową: „Wymyślając miasta na nowo. Helena Kurcyusz – architektka i urbanistka”. Wernisaż tej ekspozycji odbędzie się dzisiaj o godzinie 18.

Bohaterka nowej wystawy, Helena Kurcyusz (1914-1999), to polska architektka urbanistka, malarka, a także animatorka kultury w powojennym Szczecinie. Była absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w czasie drugiej wojny światowej brała udział w obronie Warszawy, a następnie działała w konspiracji – Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. W 1942 roku została aresztowana i przewieziona do obozu koncentracyjnego na Majdanku, skąd w 1944 roku przetransportowano ją do Ravensbrück, a następnie Neubrandenburga, gdzie doczekała wyzwolenia. Po zakończeniu wojny osiedliła się w Szczecinie i podjęła pracę jako współorganizatorka służby budowlanej na terenie miasta, działała w komisji do spraw nazw ulic miasta, a także przeprowadzała inwentaryzację ocalałych zabytków Szczecina. To ona odkryła sarkofagi książęce na Zamku Książąt Pomorskich. W lipcu 1946 roku Kurcyuszowa została powołana na stanowisko głównego urbanisty województwa szczecińskiego, które piastowała do 1960 roku. W późniejszym okresie pracowała w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej. Była również współorganizatorką Wydziału Architektury w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie. W pracy zawodowej współtworzyła uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego miast ówczesnego województwa szczecińskiego, a także była autorką szeregu projektów planów miejscowych.

– Helena Kurcyusz, należąc do nielicznego grona osób mających duży wpływ na urbanistyczny kształt Szczecina i wielu innych miejscowości na Pomorzu Zachodnim, jednocześnie odegrała ogromną rolę kulturotwórczą, angażując się w życie kulturalne i artystyczne regionu, inicjując między innymi powstanie Klubu „13 Muz”. Choć od jej śmierci upłynęło ponad dwadzieścia lat, to w pamięci wielu szczecinian nadal stanowi ona jedną z wyjątkowych kobiet, które zapisały się nie tylko w historii lokalnej, lecz także ogólnopolskiej – opowiada Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie.

