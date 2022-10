Wyjątkowy album. Niezwykłe miejsca, ciekawi ludzie, historia i nowoczesność

W Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbędzie się dzisiaj premiera siódmego albumu przygotowanego wspólnie przez Starą Rzeźnię, Grupę CSL oraz Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Tym razem wybrano zdjęcia, które złożyły się na publikację pt. „Przedsiębiorczy Szczecin”.

– Zależało nam na tym, by pokazać historię naszego miasta z perspektywy miejsc, gdzie prowadzona jest działalność przedsiębiorców – podkreśla Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL i założycielka Starej Rzeźni. – Zobaczymy port, stocznię, papiernię, firmy produkcyjne, ale i małych przedsiębiorców i rzemieślników. Na zdjęciach mamy niezwykłe miejsca, bardzo ciekawych ludzi, historię oraz nowoczesność. Wszystko to wydane, tak jak poprzednie części, w formie albumu, który może być idealnym prezentem lub pamiątką. Po premierze albumu będzie można nabyć go w Kubryku Literackim w Starej Rzeźni.

Czy na przemysłowym terenie można dopatrzyć się artyzmu?

Celem wydania nowego albumu było zaprezentowanie miejsc, które być może bardzo dobrze znamy, ale z zupełnie innego punktu widzenia. Czy na przemysłowym terenie albo w zwykłym zakładzie pracy można dopatrzyć się artyzmu? Sztuki? Czy stocznia może być fotogeniczna? Czy spalarnia odpadów może mieć elementy godne umieszczenia w albumie fotograficznym? Jak na zdjęciach wypada proces… tworzenia chleba? Czy współczesny przemysł to bardziej tradycja czy może już informatyzacja, technologia i nowoczesność? To wszystko na zdjęciach próbowali uchwycić twórcy – efekt prac będzie do zobaczenia w albumie „Przedsiębiorczy Szczecin”.

– Porty, elektrownia i wielkie firmy, a zaraz obok małe zakłady, piekarnia, salon samochodowy – mówi Marek Miłoszewski ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. – Chcieliśmy w tym albumie uchwycić kwintesencję przedsiębiorczości.

Każdy z plenerów był zaskakujący.

– Szewc, piekarz, zegarmistrz, ich pokażemy w albumie – dodaje Piotr Biel ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. – Czasem musieliśmy postarać się, by przedsiębiorcy zaprosili nas do swoich zakładów pracy. Przemysł to nie są tylko maszyny, to ludzie i chcieliśmy to pokazać. To będzie bardzo różnorodny album.

Oryginalny album o Szczecinie

Efekty pracy fotografów zostały poddane pieczołowitej selekcji. W ten sposób powstał jeden z najbardziej oryginalnych albumów o Szczecinie.

– Po wstępnej selekcji wybraliśmy dwa tysiące zdjęć i z nich wszystkich drogą niełatwej dedukcji do albumu trafiło ok. 220 fotografii – mówi Piotr Biel.

Album „Przedsiębiorczy Szczecin” to efekt współpracy Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, Grupy CSL oraz Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.

– Poprzednie albumy z sukcesem trafiały do odbiorców na całym świecie – mówi Laura Hołowacz. – Dla Grupy CSL to idealny upominek dla partnerów i kontrahentów. Wiemy, że albumy bardzo się podobają i w tym roku szukaliśmy czegoś innego niż zachwycające, sielskie widoki. Pomysł „Przedsiębiorczego Szczecina” spodobał mi się od razu, bo jest doskonałą okazją, by połączyć tradycję i nowoczesność, historię i teraźniejszość. Zdjęcia są naprawdę wspaniałe.

Dodajmy, że jest to już siódmy album Grupy CSL, CKE Stara Rzeźnia i STF. Poprzednie noszą tytuły: „Stara Rzeźnia”, „The Tall Ship Races Szczecin”, „Classic Cars”, „Kamienice Szczecina”, „Zielony Szczecin” oraz „Wodny Szczecin”. Większość albumów jest jeszcze dostępna w Kubryku Literackim.

