Wybitny poeta przyjedzie do Szczecina

Fot. Rafał KOMOROWSKI / Wikipedia

W czwartek (12 grudnia) w sali Anny Jagiellonki Książnicy Pomorskiej będziemy mogli spotkać się z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów, Tomaszem Różyckim. Start: g. 17.30. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Szczeciński Salon Poezji.

Tomasz Różycki to poeta, tłumacz, pisarz i romanista, laureat Nagrody Kościelskich, trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej NIKE, dwukrotnie do Nagrody Literackiej Gdynia, laureat nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz Nagrody Zeszytów Literackich im. Josifa Brodskiego; fragment utworu „Dwanaście stacji” stał się tematem rozszerzonej matury z języka polskiego w roku 2007. Jego wiersze tłumaczone były na wiele języków europejskich. Ostatnie książki Tomasza Różyckiego to „Złodzieje żarówek”, „Próba ognia. Błędna kartografia Europy” oraz „Hulanki & Swawole”.

Twórca obdarzony niezwykłą plastycznością słowa, siłą poetyckiej wyobraźni, przenikliwością spojrzenia. Pisze wiersze finezyjne o czystym rysunku frazy, brzmiące w muzycznych rejestrach polszczyzny. Jest w nich wysoka nuta – ślad rozpoznania czegoś przejmującego, ślad intensywności doznania świata, intensywności widzenia.

Autor „Dwunastu stacji” będzie czytał swoje wiersze oraz utwory Adama Zagajewskiego.

Słowo wstępne wygłosi Michał Józef Kawecki, twórca i gospodarz Szczecińskiego Salonu Poezji. ©℗

(as)