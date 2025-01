Wszystkie uniesienia primadonny stulecia w kinie Zamek

W sobotę o g. 19 kino Zamek w Szczecinie wyświetla obraz „Maria Callas” z Angeliną Jolie w tytułowej roli. Marię Callas nazywano „primadonną stulecia”. Była to najsłynniejsza i najbardziej uwielbiana śpiewaczka operowa świata. To zahaczający o najważniejsze momenty w życiu diwy film o wielkich miłościach: do mężczyzn, do kariery, do śpiewu. Nagrodzona owacjami na stojąco podczas światowej premiery na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji „Maria Callas” została wyreżyserowana przez specjalistę od ekranizacji kobiecych biografii – Pablo Larraína, docenionego w Cannes i Berlinie twórcy obrazów „Jackie” o Jacqueline Kennedy oraz „Spencer” pokazującego historię księżnej Diany.

Podczas swoich ostatnich dni, mieszkająca w Paryżu lat 70. XX wieku Maria Callas wyobraża sobie i przeżywa na nowo burzliwą, piękną i tragiczną historię swojego życia. To wspomnienia największej śpiewaczki operowej świata, które pełne są miłosnych uniesień, brawurowych występów, obecności na najbardziej ekskluzywnych salonach i poznawania najwybitniejszych osobistości tamtych czasów. Znajdzie się tu miejsce na historię miłosną z Arystotelesem Onassisem – jednym z najbogatszych ludzi tamtego okresu czy spotkanie z Johnem F. Kennedym. To historia kobiety niezwykle pewnej siebie, ale równocześnie niewyobrażalnie wrażliwej.

(as)