Wszyscy Gryfici na Zamku. Udana promocja i wielkie zainteresowanie

Od lewej dr Sylwia Godowska - ilustratorka, Maciej Strączyński - autor biografii, Mirosław Sobczyk, prezes Zarządu spółki ZAPOL. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Takiego wydarzenia Szczecin dawno nie widział! Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich stawiła się cala dynastia rodu Gryfitów. A wszystko to za sprawą niezwykłej książki „Poczet Książąt Pomorskich – Dynastia Gryfitów 1119-1637”.

Jej autorem jest szczeciński prawnik Maciej Strączyński.

– Od lat interesuje mnie historia tych ziem i rodów, które budowały tutejszą potęgę – mówił podczas uroczystej promocji autor monografii. – Nie powinniśmy zapominać o Gryfitach. Władali Pomorzem od XII do XVII wieku. W swoim herbie nosili Gryfa, z którym identyfikują się współcześni.

Poczet rodu nie byłby pełny bez wizualizacji ich wizerunków. Wykonania ilustracji podjęła się dr Sylwia Godowska, wykładowczyni w szczecińskiej Akademii Sztuki.

– Aby namalować portrety, musiałam zapoznać się nie tylko z biografiami, ale także z epoką, w jakiej żyli i co wyróżniało władców Pomorza od innych – powiedziała autorka ilustracji.

Prace nad książką trwały trzy lata. W efekcie otrzymaliśmy pierwszy pełny poczet książąt pomorskich. Są tam opisy wszystkich, którzy zasiadali na tronie – opisano 50 panujących książąt. – Biogramów jest jednak 43 – wyjaśniał Maciej Strączyński. – Jest tak, ponieważ w siedmiu przypadkach książęta nie rządzili sami, lecz wspólnie, we dwóch.

W książce znajdziemy biogramy m.in. takich historycznych postaci jak Kazimierz V, znany jako sojusznik zakonu krzyżackiego. W bitwie pod Grunwaldem był on dowódcą sprzymierzonych z zakonem wojsk pomorskich. Jest też i miejsce dla takich postaci jak Sydonia von Borck – sprawczyni wyginięcia rodu Gryfitów. Została ona bowiem oskarżona o czary i rzucenie klątwy na rodzinę książąt. Ostatni z rodu Bogusław XIV – zmarł bezpotomnie w 1637 roku.

Podczas promocji można było porozmawiać z autorami i wydawcą reprezentowanym przez Mirosława Sobczyka, prezesa Zarządu spółki ZAPOL. Prowadzono również sprzedaż albumu. Kolejka osób chcących nabyć to unikalne dzieło sięgała aż do dziedzińca menniczego – świadczyło to jednoznacznie, o tym, że książka była wyczekiwana i po prostu potrzebna! ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI