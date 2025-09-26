Piątek, 26 września 2025 r. 
Wszyscy chcą być Beatą Kozidrak. Piosenkarka ma pojawić się w Teatrze Współczesnym

Data publikacji: 26 września 2025 r. 14:12
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2025 r. 14:36
Fot. Monika STOLARSKA  

W ten weekend Teatr Współczesny w Szczecinie po raz ostatni gra spektakl „Być jak Beata”. Finałowe przedstawienia zaplanowano na piątek i sobotę i niedzielę na g. 19. Swoją obecność na spektaklu niedzielnym zapowiedziała Beata Kozidrak.

Szczecińska scena swoją sztukę opisuje tak: „To muzyczny show, jakiego jeszcze nie było. Spektakl, który wzruszył i rozbawił do łez samą Beatę Kozidrak. Zachwyt publiczności budzą aranżacje hitów Bajmu i przezabawne kreacje aktorskie, nadające im nowe, często zaskakujące znaczenie. W teatrze wszystko jest możliwe, nawet najbardziej niepozorny emerytowany policjant, zakonnica czy właściciel bistra z kebabem mogą „być jak Beata”. Jak ogłasza teatr: „Zapraszamy zwyczajne dziewczyny, estradowe bestie i skromnych wrażliwców, wszystkich – zadowolimy nawet najbardziej wymagających. Jeśli jesteś sobą i spełniasz marzenia, to możesz wszystko – także «być jak Beata»! Przyjdź i się przekonaj”.”

Pomysł na spektakl: Piotr Domalewski. Obsada: Maria Dąbrowska, Magdalena Wrani-Stachowska, Arkadiusz Buszko, Maciej Litkowski oraz Jacek Piątkowski, Tomasz Stępień i Bartłomiej Makuła ze specjalnym udziałem Katarzyny Kossak.

(as)

