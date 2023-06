Wszelkie odcienie ironii. Wystawa i koncert w Trafo

Fot. Arkadiusz PIĘTAK

W sobotę o g. 19 w szczecińskiej Trafostacji zaplanowano otwarcie wystawy „Niski lot” Arkadiusza Piętaka oraz koncert zespołu Kiloff.

Wystawa, pokazywana w ramach cyklu Mapa Sztuki Szczecina, prezentuje kilkanaście najnowszych realizacji artysty (instalacje, obiekty, fotografia, ready-made, manifesty muzyka), nawiązujących do prac artystów i artystek, mających zdaniem autora największy wpływ na jego twórczość. Piętak odnosi się do dzieł swoich koleżanek i kolegów po fachu, do współczesnych postaw i zjawisk obecnych w świecie sztuki takich, jak: zlecanie realizacji prac osobom trzecim, status kolekcji sztuki czy postawy radykalizmu. Artysta z rozpoznawalnym dla siebie poczuciem humoru i ironii nawiązuje („dissuje”) m.in. do powszechnie znanego gestu Roberta Rauschenberga w stosunku do pracy Willema de Kooninga, do dzieł Gilberta & Georga, Aleksandry Ska, Łukasza Skąpskiego czy Olega Kulika. Przegląd służy artyście do krytycznego przyjrzenia się własnej twórczości, w której nie brakuje autoironicznego komentarza, a prace kolegów i koleżanek stają się niekiedy tylko lustrem odbijającym własne przywary.

Arkadiusz Piętak to artysta wielobranżowy, współprowadzi razem z Łukaszem Skąpskim Pracownię Strategii Artystycznych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego prace wyróżnia umiejętne posługiwanie się ironią i autoironią. Zapalony żeglarz i muzyk.

Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu wystawy będzie koncert zespołu Kiloff – prekursorów nowej fali szczecińskiego post punka, ariergarda undergroundu, sztandarowego zespołu legendarnej oficyny wydawniczej Syf Records. Kiloff powstał w mrocznych czasach pandemii podczas nielegalnych piwnicznych spotkań, gdzie w trakcie wielogodzinnych seansów narkotyczno-spirytystycznych narodziły się takie hymny straconego pokolenia jak Buch, Nazwiskas czy Depresja. Na koncie kilka wydawnictw, w tym ostatnie, wstrząsająco dobre CUD. Skład: Krostian, Päta, Neanderthal, Varan. Z racji tego, że występują zamaskowani, do dziś nie ustalono, kto na czym gra.

(as)