Wpatrując się w słońce. Cztery dziewczyny

Kino Zamek w Szczecinie organizuje pokazy przedpremierowe filmu „Wpatrując się w słońce” w piątek o g. 16:30 i w sobotę o g. 17:00.

Na tej samej farmie w północnych Niemczech, ale w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich przeżywa podobne emocje – pierwszą miłość, bunt i rodzinne napięcia. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.

Film zdobył Nagrodę Jury na tegorocznym festiwalu w Cannes i reprezentuje Niemcy w rywalizacji o Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film.

(as)

